Do obnovy sídla Spoločného operačného veliteľstva (SOV) Ozbrojených síl SR v Banskej Bystrici plánuje rezort obrany do konca roka 2026 preinvestovať viac ako 13 miliónov eur. Ide o historickú budovu z roku 1938. Po pondelkovej návšteve veliteľstva to avizoval minister obrany Martin Sklenár. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva obrany SR.

Ako upozornil rezort, v období SNP bola budova na ulici Československej armády centrom organizovania vojenského odboja proti fašizmu, od jari 1944 a počas Povstania tam sídlila Slovenská národná rada. Ako velitelia 1. československej armády na Slovensku v nej pôsobili aj hrdinovia SNP - divízny generál Rudolf Viest a brigádny generál Ján Golian.

Minister počas návštevy veliteľstva poďakoval jeho príslušníkom za odvedenú prácu a kvalitné plnenie úloh. „Výsledkom ich úsilia je výrazné zefektívnenie procesu plánovania a riadenia spoločných operácií ozbrojených síl pri obrane Slovenska, ako aj pri riešení krízových situácií v dôsledku rôznych katastrof či živelných pohrôm," zhodnotil. Krízy a udalosti z posledných rokov podľa neho potvrdzujú, že existencia takejto stálej veliteľskej štruktúry predurčenej riadiť všetky operácie na operačnej úrovni velenia je nevyhnutná. Pripomenul, že SOV nadobudlo počiatočnú operačnú spôsobilosť v septembri 2021 a jeho vznik bol aj reakciou na vývoj bezpečnostného prostredia.

SOV tiež významnou mierou prispieva k plneniu medzinárodných vojenských záväzkov SR a podieľa sa na spracovaní operačných plánov NATO a Európskej únie. Šéf rezortu obrany sa preto v nadväznosti na minulotýždňový samit NATO vo Vilniuse zaujímal aj o regionálne plány Aliancie, pričom vyzdvihol dôležitú úlohu SOV pri ich zavádzaní do praxe.