Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer rokoval v pondelok 6. marca 2023 v Michalovciach s predstaviteľmi samosprávy a zástupcami neziskového sektora. Po uplynutí roka od začiatku vojny Ruska proti Ukrajine spolu diskutovali o doterajšej pomoci utečencom, výmene informácií a dobrých príkladoch z praxe, ako aj o možných príležitostiach pre región východného Slovenska v súvislosti s povojnovou obnovou Ukrajiny.

„Vraciam sa v myšlienkach do februára minulého roka a chcem aj na tomto mieste pripomenúť a oceniť, že občania Slovenska sa zachovali správne. Už v prvých dňoch ruskej vojny proti Ukrajine sme sa zomkli a pomáhali, pretože sme videli, kto je agresor, jediný vinník, a kto je obeťou. Bolo to jasné vtedy a je to jasné aj teraz. Vo viacerých mestách Slovenska preto spontánne vznikali centrá, kam ľudia nosili potrebné veci a dobrovoľne sa hlásili, že chcú pomôcť a byť solidárni," vyhlásil minister Káčer s tým, že toto naše odhodlanie bolo nepopierateľné.

V tejto súvislosti vyzval na pokračovanie aktívnej spolupráce samospráv s lokálnymi i medzinárodnými organizáciami. Zároveň odsúdil šíriace sa dezinformácie a nenávistné prejavy, ktoré z ľudí zachraňujúcich si útekom z Ukrajiny holé životy nevkusne robia terče. Podľa Rastislava Káčera bude Slovensko aj naďalej podporovať Ukrajinu v jej obrane pred agresorom, pretože je to správne a tiež preto, že stabilita a prosperita Ukrajiny je v našom záujme. Nielen pre región Zemplína, ale pre celé východné Slovensko sa podľa ministra v budúcnosti črtá príležitosť.

„Ruská vojna proti Ukrajine sa raz skončí. Európska únia, jej členské štáty a ďalší partneri sľubujú pomoc pri rekonštrukcii Ukrajiny spojenú s miliardovými investíciami. Som presvedčený, že naši východní susedia na nezištnú, rozhodnú a rýchlu slovenskú pomoc nezabudnú, a že do obnovy svojej krajiny zapoja aj slovenských aktérov," dodal R. Káčer. Za možné oblasti spolupráce označil poľnohospodárstvo, rozvoj dopravy, obranný priemysel, vzdelávanie, vedu či výskum.

Program ministra na východnom Slovensku pokračuje verejným nahrávaním diskusnej relácie rezortu diplomacie s názvom „HlbokáOnline" v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach. Verejnú diskusiu ministra Káčera so šéfom rezortu obrany SR Jaroslavom Naďom o dôsledkoch vojny pre Slovensko, Európu a svet, ako aj o dopade na región východného Slovenska, bude moderovať Gabriela Kajtárová.

