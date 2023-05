Kedy a akým spôsobom by si mali držitelia certifikátov ITIL® a PRINCE2® obnoviť svoje certifkáty?

Obmedzená platnosť certifikátov platí pre všetky certifikácie v rámci Global Best practice. Držitelia certifikátov, ktorí získali svoje certifikáty pred 30. júnom 2020, si musia obnoviť certifikáciu do 1. júla 2023. V prípade získania certifikátu v termíne po 30. júni 2020 je potrebné obnoviť certifikát do troch rokov od dátumu vydania. Zamestnanci alebo freelanceri, ktorí sú držiteľmi certifikátov ITIL a PRINCE2, si môžu certifikát obnoviť troma spôsobmi – buď si zopakujú test, alebo sa rozhodnú absolvovať ďalší kurz, prípadne certifikáciu v rámci Global Best practice. Tretím spôsobom je, že zdokladujú svoju odbornú činnosť v danej oblasti – či už vydali odborné články k téme, alebo sa ako prednášajúci zúčastnili na konferenciách.

Čo je hlavnou výhodou obnovy certifikácieITIL® a PRINCE2®?

Hlavnou výhodou recertifikácie je garantovanie aktuálnych znalostí v danej oblasti. S pribúdajúcimi novými technologickým nástrojmi a s novinkami v už používaných nástrojoch sa zvyšujú nároky na digitálne zručnosti zamestnancov. Certifikácia a jej pravidelné obnovovanie každé tri roky zaručí držiteľom certifikátov, že sú ich vedomosti a zručnosti v danom období vždy aktuálne. Zároveň je obnovovanie certifikácie pomôckou pri plánovaní ďalšieho vzdelávania a rozvoja.

Zdroj: Omnicom Pavol Holbík, zodpovedný za riadenie vzdelávacích služieb spoločnosti OMNICOM

Zamestnávatelia v dnešnej neistej dobe prehodnocujú svoje výdavky na rozvoj zamestnancov. Prečo by mali investovať do certifikácie svojich zamestnancov?

Ako my hovoríme, kandidát, ktorý je držiteľom certifikátu, má vďaka tomu garantované know-how a zručnosti v danej oblasti. Tým, že firmy a organizácie investujú do certifikácie svojich zamestnancov, investujú do svojho rozvoja a rastu. Vďaka vyškoleným ľuďom dosahujú firmy svoje ciele a úspech vo svojom podnikaní. Rozvoj zručností zamestnancov prináša vyššiu produktivitu a motiváciu, zastabilizovanie pracovníkov a väčšiu spokojnosť. Keď firma investuje do zamestnanca, tak zamestnanec vníma, že je pre firmu dôležitý a že má perspektívu. A je spokojnejší a menej náchylný odchádzať a hľadať si inú prácu. Tiež je jednoduchšie napríklad zadávanie požiadaviek pre uchádzačov o pracovnú pozíciu. Ak firma potrebuje odborníka, ktorý má certifikát ITIL® alebo PRINCE2®, tak je jasné kritérium pre uchádzačov, ako aj pre budúceho zamestnávateľa.

Veľkou skupinou držiteľov certifikátov sú IT experti pracujúci ako freelanceri. Čo im prináša recertifikácia?

Ak hovoríme o sektore IT, tak dnešní IT experti sa bez certifikácie ITIL® už nezaobídu. Pravidelnou obnovou certifikátov získavajú potvrdenie, že sú ich zručnosti vrámci ITIL® aktuálne. Zároveň je určite zaujímavé, aby napríklad v rámci recertifikácie využili možnosť obnoviť si certifikát tak, že si napríklad k ITIL® spravia certifikát PRINCE2®. Kombinácia oboch certifkátov zvyšuje ich atraktívnosť na trhu. Dynamicky sa meniaci IT sektor, v rámci ktorého neustále pribúdajú technológie, nástroje, platformy a riešenia, vytvára očakávania na kvalitnú prípravu IT špecialistov. Dnešné IT sa jednoducho bez neustáleho vzdelávania nezaobíde. Medzinárodné certifikáty prinášajú viac flexibility na trh práce. Ich platnosť je celosvetová a zamestnanci alebo freelanceri sa vďaka nim uplatnia napríklad aj v zahraničných pobočkách firiem či pri práci na medzinárodných projektoch.