Podpora duševného vlastníctva by mala byť jednou zo zásadných strategických priorít Slovenska pre oblasť kultúry i pre oblasť hospodárstva. Konštatuje to Národná stratégia duševného vlastníctva, ktorú s pripomienkou schválila vláda. Duševné vlastníctvo je podľa nej dôležitou súčasťou inovačného ekosystému krajiny a účinný systém ochrany práv duševného vlastníctva je dôležitým prvkom pri budovaní konkurencieschopnej ekonomiky.

„Celkovo možno zhodnotiť, že oblasť duševného vlastníctva na Slovensku ešte stále často stojí len v úzadí a nie všetky subjekty si plne uvedomujú jej význam a pridanú hodnotu, ktorú im môže poskytnúť," uvádza v materiáli Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR. Duševné vlastníctvo je pritom podľa neho dôležitým podnikateľským aktívom, ktoré prispieva k zabezpečeniu toho, aby inovátori dostali za svoju prácu vo forme nových riešení spravodlivú odmenu a aby sa zabezpečila návratnosť ich investície.

„Inovačný ekosystém nemôže prosperovať bez účinnej ochrany duševného vlastníctva a účinných nástrojov na obchodovanie s nehmotnými statkami a úlohou štátu je vytvoriť účinné a fungujúce nástroje ochrany duševného vlastníctva,” pripomína ÚPV. Kľúčovou úlohou všetkých zainteresovaných subjektov je preto podľa neho nielen poskytovať podporu pri registrácii duševného vlastníctva podnikov, ale tiež prispieť k ochrane výtvorov, vynálezov, či riešení vznikajúcich na Slovensku.

Vymáhateľnosť práva

Ako totiž zdôrazňuje ÚPV, akokoľvek rýchly a efektívny systém registrácie je bez rovnako rýchlej a funkčnej ochrany práv duševného vlastníctva a bez právnej istoty a efektívneho vymáhania práv súvisiacich s duševným vlastníctvom zbytočný a nemusí mať pozitívny vplyv na motiváciu registrovať a zverejňovať duševné vlastníctvo, a teda ani nenapomôže rozvoju inovačného ekosystému. Paralelne so systémom registrácie je preto podľa neho potrebné rozvíjať aj systém vymáhateľnosti práv.

„Vyvážený, efektívny, predvídateľný, zrozumiteľný a spoľahlivý systém ochrany duševného vlastníctva pomôže inovátorom zužitkovať ich vynálezy a výtvory, bude významným stimulom pre inovácie, konkurencieschopnosť a hospodársky rozvoj slovenských subjektov," avizuje ÚPV. Cieľom prijatej stratégie je preto identifikovať možnosti na posilnenie ochrany duševného vlastníctva na Slovensku.

Zamerať by sme sa mali na na štyri oblasti, a to kvalitnejšia a rýchlejšia ochrana duševného vlastníctva, podpora povedomia a využívania duševného vlastníctva, vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva a posilnenie komercializácie a zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce. Súčasťou stratégie pritom nie je popis konkrétnych opatrení. Predloženie akčného plánu je navrhnuté do 31. augusta 2024.