Objem záruk, ktoré nemecká vláda poskytla spoločnostiam investujúcim v Číne, sa tento rok prepadol. Podľa dokumentu, do ktorého nahliadla agentúra Reuters, bolo od začiatku roka v garanciách poskytnutých len 51,9 milióna eur, čo je menej ako desatina objemu záruk poskytnutých za celý rok 2022 vo výške 745,9 milióna eur.

Čína sa v roku 2016 stala najväčším obchodným partnerom Nemecka. Obe krajiny zo spolupráce profitovali a Čína sa aj vďaka importu nemeckých strojov a zariadení stala hlavným dodávateľom priemyselných tovarov na globalizované trhy. V Berlíne však začali postupne pribúdať obavy, že stále vyspelejšia čínska výroba sa stane hrozbou pre nemecký hospodársky model.

Nemecká vláda v júli predstavila novú stratégiu pre Čínu, v rámci ktorej varovala, že investície do závodov v druhej najväčšej ekonomike sveta by mohli viesť k odovzdaniu citlivých technológií do čínskych rúk. V záujme riešenia tohto bezpečnostného rizika sa zaviazala prijať nové opatrenia po tom, ako vzájomná obchodná výmena dosiahla v roku 2022 rekordnú hodnotu takmer 300 miliárd eur.

V novembri minulého roka Berlín zaviedol limity na výšku záruk slúžiacich na ochranu investorov pred politickými rizikami, ako je napríklad vyvlastnenie, ktoré môžu byť poskytnuté investorom v jednej krajine. Cieľom tohto opatrenia bolo rozložiť riziká, ktoré nesie vláda, a povzbudiť spoločnosti, aby investovali v širšom spektre krajín.