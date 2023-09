Najvýkonnejší akciový fond s dlhoročnými investíciami do výroby inzulínu očakáva ďalšiu rely. Majú sa o to postarať prostriedky na chudnutie, ktoré vzbudili u ľudí obrovský záujem. Top podiely vo fonde Capital Group New Perspective Fund s hodnotou 1,3 miliardy austrálskych dolárov (780 miliónov eur) majú farmaceutické spoločnosti Novo Nordisk a Eli Lilly. Podľa údajov zostavených agentúrou Bloomberg tento rok fond poráža 94 percent ostatných. Do dvoch menovaných spoločností prvýkrát investoval už dávno, no vidí dlhodobejšiu príležitosť vo vývoji liekov proti obezite, ktoré vo veľkom vstúpili na scénu tento rok.



Farmaceutickým firmám by trend znižovania hmotnosti mohol ponúknuť „jednu z najväčších rastových dráh v histórii tohto odvetvia,“ povedal investičný riaditeľ Capital Group Investment Management v Sydney Matt Reynolds.

Novo Nordisk vyskočila tento rok o 38 percent v dôsledku rozmachu dopytu po injekciách Wegovy a Ozempic. Eli Lilly medzičasom vystrelila o 57 percent v očakávaní súhlasu USA s používaním svojho diabetického lieku Mounjaro na liečbu obezity. Manažéri fondov hľadajú aj iné akcie, z ktorých by mohli profitovať.



Capital Group New Perspective Fund, ktorý v tomto roku vzrástol o 22 percent, vlastní aj akcie spoločnosti Thermo Fisher Scientific. Veľký počet farmaceutických spoločností spúšťa testovanie stále nových liekov na chudnutie, výrobu liekov posúva ďalej. Agentúra Reuters v auguste informovala, že Novo najala Thermo Fisher, aby pomohol s produkciou preparátu Wegovy. Konkurencia sa zintenzívňuje, pretože stále viac výrobcov liekov sa preteká vo vývoji ďalších produktov, pričom dopyt po nich takisto stúpa.



Novo je jedným z najväčších svetových výrobcov inzulínu, čo primälo fond k nákupu jeho akcií už v roku 2003. V prípade Lilly’s sa to stalo v roku 2021 z podobných dôvodov. Nedávne aktualizácie prognóz od týchto dvoch spoločností svedčia podľa M. Reynoldsa o tom, že eufória pri liekoch na chudnutie trvá. Spoločnosť Eli Lilly minulý mesiac zvýšila svoj výhľad na rok 2023; Novo posilnila svoj odhad zisku a predaja na tento rok na základe dopytu po Wegovy a ďalších súvisiacich liekoch na diabetes.