Okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom, by sa mohol rozšíriť o žiakov, ktorí navštevujú prvý až štvrtý ročník osemročných gymnázií. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dotáciách, ktorý do Národnej rady SR predložili poslanci Petra Krištúfková, Jozef Hlinka, Miloš Svrček a Jozef Šimko.

O dotácie by mohli požiadať osemročné gymnáziá do 10. septembra 2023 a poskytované by im mohli byť preddavkovo na obdobie od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023, a to najneskôr do 25. septembra 2023.

Poslanci v dôvodovej správe uviedli, že návrh zákona by mohol pomôcť 11-tisíc deťom. Finančný vplyv návrhu zákona by predstavoval pre rok 2023 sumu 101 200 eur, pre roky 2024, 2025 a 2026 by to malo podľa dôvodovej správy byť vo výške 303 600 eur ročne. Účinnosť sa navrhuje od 1. septembra 2023.

Od mája tohto roka majú obedy zadarmo deti základných škôl a posledných ročníkov materských škôl. Na dieťa v poslednom ročníku materskej školy je výška dotácie na stravu v sume 1,40 eura na deň. V prípade žiaka prvého stupňa základnej školy sa poskytne dotácia na stravu v sume 2,10 eura na deň.