Obec Jesenské v okrese Rimavská Sobota by chcela vybudovať fotovoltickú elektráreň, ktorá by elektrinou napájala školské budovy. V rámci projektu sa plánuje uchádzať o dotáciu z európskych zdrojov. Uviedol to starosta obce Gabriel Mihályi.

„Urobili sme si kompletný audit v obci, ktorú sme rozdelili na päť lokalít. Vybrali sme lokalitu, kde sú škôlka a školy,“ priblížil starosta. Ako dodal, panely by umiestnili na novú strechu materskej školy, celkový výkon fotovoltickej elektrárne by mal predstavovať 98 kilowattov.

Z fotovoltickej elektrárne chce samospráva napájať materskú školu i priľahlé základné školy. V zimnom období by išlo len o doplnkový zdroj energie, na vykurovanie by tak naďalej využívali i nové kondenzačné kotle. Popri využívaní obnoviteľného zdroja energie má projekt podľa starostu aj ekonomický prínos z hľadiska úspory. Aj bez získania dotácie návratnosť investície vyčíslili na približne šesť až deväť rokov v závislosti od klimatických podmienok.

Samospráva v rámci zámeru vyhlásila i verejné obstarávanie na dodávateľa. V projekte počíta s inštaláciou 320 fotovoltických panelov a ich pripojením do distribučnej sústavy. Celková predpokladaná hodnota zákazky predstavuje vyše 137-tisíc eur.