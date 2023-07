Ženeva bývala desiatky rokov domovom mnohých obchodníkov, ktorí predávali ruskú ropu spotrebiteľom po celom svete. Keďže sa však Švajčiarsko pripojilo k embargu, ktoré na Moskvu po jej invázii na Ukrajinu uvalili západné štáty, väčšina tohto obchodu sa presunula do Dubaja a ďalších miest Spojených arabských emirátov (SAE). Napísal to denník Financial Times (FT). Firmy registrované v Dubaji od januára do apríla kúpili najmenej 39 miliónov ton ruskej ropy za viac ako 17 miliárd dolárov, čo je podľa dokumentov ruského colného úradu asi tretina exportu.

Záznamy o pohybe lodí ukazujú, že časť tejto ropy skončila v skladovacích termináloch v Spojených arabských emirátoch. Zvyšok, zhruba 90 percent, sa však nikdy nedotkol pôdy SAE, namiesto toho plával priamo z ruských prístavov k novým odberateľom v Ázii, Afrike a Južnej Amerike. FT to označuje za jeden z najväčších prípadov v histórii, keď boli presmerované globálne energetické toky.

Obchod s energiami v SAE bol na vzostupe už pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Konflikt a následné západné sankcie však tento vývoj výrazne urýchlili. Z dvadsiatich najväčších obchodníkov s ruskou ropou za prvé štyri mesiace tohto roka ich bolo osem zaregistrovaných v SAE, ukazujú údaje colného úradu. V prípade obchodu s rafinovanými ropnými produktmi, ako je nafta a benzín, je dominancia SAE ešte vyššia ,v krajine bolo zaregistrovaných desať z dvadsiatich najväčších obchodníkov.

Dôležité komerčné centrum

Rozkvet tohto obchodu krajinu ešte viac obohatil, cez banky v SAE totiž pretiekli miliardy dolárov z predaja ropy a miestne zóny voľného obchodu prilákali desiatky nových firiem. Otestoval tiež vzťahy so spojencami, napríklad so Spojenými štátmi, ktoré chcú zachovať toky ruskej ropy, ale obávajú sa nových obchodných trás, ktoré by podkopali sankcie.

Spojené arabské emiráty sú dôležitým komerčným centrom už po stáročia. Lákali obchodníkov, ktorí prepravovali tovar medzi Európou a Áziou. V posledných rokoch sa stali významným miestom obchodu pre zlato, diamanty a poľnohospodárske komodity, ako je čaj a káva. Pomohla im najmä moderná podnikateľská infraštruktúra, bankové služby a mierna regulácia.

Emiráty sú ôsmym najväčším producentom ropy na svete. Nikdy však neboli veľkým miestom pre obchod s ropou. Objem obchodu bol mierny a firma ADNOC z emirátu Abú Zabí zriadila vlastnú obchodnú dcérsku spoločnosť len pred tromi rokmi. Blízkosť krajiny rastúcim africkým a ázijským trhom a skutočnosť, že sa tam neplatí daň z príjmov fyzických osôb, začali však lákať obchodníkov ešte pred vojnou na Ukrajine. Ďalším lákadlom je politická neutralita krajiny.

Obchodovanie s ruskou ropou

Obchodovanie s ruskou ropou z Dubaja nie je nelegálne. Západné sankcie len zakazujú dovoz tejto ropy do EÚ, Británie a ďalších krajín presadzujúcich pravidlá skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7, čo je aj prípad Švajčiarska. Podľa týchto obmedzení môžu západné firmy tiež naďalej predávať ruskú ropu do ďalších častí sveta, ak sa táto ropa predáva pod stanoveným cenovým limitom.

Tieto opatrenia boli vytvorené kvôli tomu, aby ruská ropa síce zostala na trhu, ale zároveň aby Moskve znížila príjmy z predaja ropy. Obchodníci registrovaní v Dubaji tak nemusia spĺňať nariadenie o cenovom strope, mnoho z nich však toto nariadenie dodržiava, aby mali napojenie na západné služby, ako je bankovníctvo, poistenie a preprava.