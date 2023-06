Subjekty s licenciou obchodníka s cennými papiermi (CP) spravovali na konci marca finančné aktíva klientov v sume približne 70 miliárd eur. V porovnaní so začiatkom roka 2022 je to pokles o viac ako šesť miliárd eur. Významná časť tohto objemu a súčasne rozhodujúci podiel na jeho poklese prináleží podľa Národnej banky Slovenska dlhovým nástrojom, ktoré sú držané v prospech zahraničných bánk. Počas minulého roka ku klesajúcemu trendu čiastočne prispeli aj pozície v majetkových cenných papieroch, ale do konca prvého štvrťroka 2023 sa už znovu nachádzali na novom historickom maxime.

Objem spravovaného majetku klientov obchodníkmi s cennými papiermi, ktorého majiteľmi sú subjekty reálnej ekonomiky ako podniky a domácnosti, prináša podľa centrálnej banky obraz odlišnej dynamiky. Jeho suma sa počas celého roka držala na pomerne stabilnej úrovni pod 14 mld. eur a s príchodom roka 2023 vystúpila mierne nad ňu. Malá odchýlka smerom nadol nastala iba počas apríla a mája minulého roka a prispeli k nej najmä dlhopisy vlastnené domácnosťami.

V štruktúre dlhopisov týchto vlastníkov prevažujú emisie domácich nefinančných spoločností a v menšej miere bánk. V prípade nefinančných spoločností je významne zastúpené najmä realitné odvetvie. Spomedzi majetkových cenných papierov vlastnili podniky a domácnosti prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi najmä akcie slovenských a českých podnikov a podielové listy tuzemských podielových fondov, doplnené o nástroje typu ETF zamerané na globálny trh.