Vývoz z Nemecka do krajín susediacich s Ruskom v prvom štvrťroku opäť prudko vzrástol, uviedla s odkazom na dáta nemeckých štatistikov agentúra Reuters. Množí sa tak podozrenie z obchádzania sankcií za vojnu na Ukrajine prostredníctvom reexportu.

Zatiaľ čo vývoz z Nemecka do Kirgizska sa od januára do marca medziročne zvýšil o 949 percent na 170 miliónov eur, vývoz z Nemecka do Ruska v rovnakom období o viac ako 47 percent klesol. Na vine boli práve prísne obchodné sankcie uvalené Európskou úniou a ďalšími západnými krajinami.

Nevysvetliteľné tempo rastu

Hoci hodnota nemeckého vývozu do Gruzínska zostáva relatívne skromná, rast vývozu predstavoval 92 percent. Vývoz do Kazachstanu sa zvýšil o 136 percent, do Arménska o 172 percent a do Tadžikistanu o 154 percent. Export tovaru „Made in Germany" do mnohých týchto krajín silne vzrástol už v uplynulom roku, teda po ruskej invázii na Ukrajinu.

Napríklad obchod s Kirgizskom sa vlani zvýšil viac ako šesťnásobne. Prudký nárast obchodu posilňuje obavy, že sankcionovaný tovar stále končí v Rusku, kam ich cez reexport dostanú obchodníci zo susedných štátov.

„Ako inak by sa dalo vysvetliť také tempo rastu?" povedal odborník na obchod a prezident Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum Gabriel Felbermayr.

Spoločný colný režim

Vedúci predstavitelia skupiny siedmich ekonomicky vyspelých krajín G7 budú tento týždeň na summite v Japonsku rokovať o sprísnení protiruských sankcií, vrátane snahy zastaviť ich obchádzanie, do ktorého sú zapojené tretie krajiny. Jedenásty súbor sankcií pripravovaný krajinami EÚ, o ktorom sa v súčasnosti rokuje, sa zameria aj na osoby a krajiny obchádzajúce terajšie obchodné obmedzenia.

„Obchádzanie sankcií voči Rusku je neprijateľné," uviedol v utorok v Bruseli nemecký minister financií Christian Lindner.

Potlačenie reexportu komplikujú prekrývajúce sa colné a obchodné dohody medzi krajinami, pretože všetky štáty sa nepripojili k západným sankčným režimom.

„Arménsko, Bielorusko, Kazachstan a Kirgizsko sú s Ruskom v colnej únii," pripomína Felbermayr. „To znamená, že majú spoločný colný režim voči tretím krajinám. Takže to, čo ide z EÚ do Kirgizska, sa môže ďalej predávať do Ruska bez ďalších kontrol a ciel," dodal.

Medzera v sankciách

Obzvlášť výrazne sa zvýšil vývoz motorových vozidiel a ich častí z Nemecka do Kirgizska. Rast činí 4 129 percent na viac ako 84 miliónov eur. O viac ako tisíc percent vzrástol aj vývoz kovových výrobkov, chemických produktov a odevov, približne o 752 percent sa zvýšil aj vývoz strojov.

Vývoz z Nemecka do Turecka sa v prvom štvrťroku tiež zvýšil nadpriemerným tempom, a to skoro o 37 percent na bezmála osem miliárd eur. Pre porovnanie, celkový vývoz z Nemecka sa zvýšil iba o 7,4 percenta. EÚ má s Tureckom colnú úniu.

„Priemyselný tovar tak môže do Turecka z EÚ vstupovať bezcolne," zdôrazňuje Felbermayr. „Pretože Turecko nepristúpilo na sankcie EÚ, čo je v colnej únii skutočný problém, tovar z EÚ sa odtiaľ vyváža ďalej do Ruska. Tomu sa dá len ťažko zabrániť," dodal. To platí aj pre dovoz z Turecka: ten môže obsahovať značné množstvo ruských primárnych produktov alebo komponentov bez toho, aby s tým EÚ mohla čokoľvek robiť, uzavrel Felbermayr.

Správu, že sankcionovaný západný tovar prúdi do Ruska cez postsovietske krajiny, uverejnil už minulý týždeň americký denník The Wall Street Journal. Import tovaru z USA a EÚ do pätice postsovietskych republík Arménska, Gruzínska, Kazachstanu, Kirgizska a Uzbekistanu sa vlani podľa údajov OSN o medzinárodnom obchode medziročne zvýšil o 60 percent na 24 miliárd dolárov.