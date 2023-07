Nemecký trh komerčných nehnuteľností klesol na najnižšiu úroveň od roku 2017. Ide o reakciu na prudko rastúce úrokové sadzby, uvádza Bloomberg. Objemy obchodov v prvej polovici roku 2023 klesli o 50 percent v porovnaní s predchádzajúcimi šiestimi mesiacmi a ostali sa na 14,9 miliardy eur. Vyplýva to z údajov poskytnutých realitnou spoločnosťou JLL.

Podobná situácia je aj v ďalších európskych krajinách, medzi ktorými sú napríklad Švédsko, Írsko či Spojené kráľovstvo. Rastúce úrokové sadzby zvýšili náklady na pôžičky, čo prinútilo potenciálnych investorov do nehnuteľností požadovať vyššie výnosy. Ponukové ceny však klesajú, aj keď vlastníci sa bránia poskytovaniu veľkých zliav pre obavy z prudkého nárastu dlhu.

Veľmi podobne je na tom aj nemecký trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami. Spoločnosť BNP Paribas Real Estate uviedla, že obchody v tomto segmente klesli v prvej polovici roka o 69 percent pod desaťročný priemer.



Rast ziskov môže byť v najbližšom období utlmený, skonštatovala investičná banka Stifel a nemeckým prenajímateľom rezidenčných nehnuteľností LEG Immobilien, TAG Immobilien a Vonovia znížila ratingy. „Zdanlivo nekonečná rastová párty v oblasti nehnuteľností podporovaná stále lacnejšími financiami sa skončila a teraz je pred nami dlhý čas triezvenia,“ uviedli analytici.



Jasný trend vo vývoji úrokových sadzieb by mohol pomôcť oživiť trh tým, že kupujúcim a predávajúcim uľahčí nájsť spoločnú reč. Trhy v súčasnosti očakávajú, že Európska centrálna banka (ECB) koncom tohto roka ukončí historickú sériu zvyšovania úrokových sadzieb.



„Existuje reálna šanca, že cenové očakávania medzi obomi stranami trhu by sa mohli do konca roka ustáliť, ak ECB prestane zvyšovať sadzby,“ uviedla BNP Paribas Real Estate. To by „výrazne zlepšilo plánovanie pre kupujúcich aj predávajúcich“, a znamenalo by to oživenie.



Napriek tomu objemy obchodov pravdepodobne zostanú po zvyšok roka na nízkej úrovni, keďže ochabujúca nemecká ekonomika prinesie do realitného sveta „veľmi málo, ak vôbec niečo“, poznamenala ešte BNP.