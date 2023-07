Portál Profesia.sk uverejnil v prvom polroku tohto roka 163,2 tisíca ponúk, čo je historicky druhý najvyšší počet.

Najviac inzerátov hľadali spoločnosti z oblasti obchodu, spomedzi ľudí s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa bol najväčší dopyt po učiteľoch a lekároch.

V tlačovej správe to uviedla spoločnosť Profesia.

Dôležitá je prax aj znalosť angličtiny

Najviac pracovných ponúk v prvom polroku bolo na Profesia.sk vlani, keď spoločnosti uverejnili viac ako 190-tisíc inzerátov. Tento rok to bolo o 27-tisíc menej, no stále je to druhý najvyšší počet v histórii.

Takmer 68 percent ponúk vyžadovalo prax a 69 percent inzerátov malo ako podmienku uvedenú znalosť anglického jazyka.

Spomedzi spomínaných viac ako 163-tisíc inzerátov bolo najviac, 19 percent, z oblasti obchodu, nasleduje výroba so 14 percentami a tretí najväčší podiel tvorili ponuky z administratívy.

Takmer rovnaký počet zamestnancov hľadali aj v sektore informačných technológií, kde množstvo inzerátov každým rokom rastie. Spomedzi pozícií bol najväčší dopyt po predavačoch, administratívnych pracovníkoch a operátoroch výroby. Vo všetkých prípadoch išlo o približne 13-tisíc pracovných ponúk.

Podmienkou je aj vzdelanie

Viac ako 38 percent ponúk na portáli Profesia.sk bolo v prvom polroku pre uchádzačky a uchádzačov, ktorí majú ukončenú strednú školu s maturitou. Viac ako 8-tisíc bolo na pozíciu administratívnych pracovníkov, nasledujú obchodní zástupcovia a v takmer 5-tisíc inzerátoch firmy hľadali odborných predajcov.

Desať percent tvorili inzeráty, v ktorých bola podmienka ukončenie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa.

Tam bol najväčší dopyt po pracovníkoch z IT sektora, konkrétne programátoroch a programátorkách. Firmy tiež hľadali finančných analytikov a administratívnych pracovníkov. V takmer siedmich percentách prípadov hľadali spoločnosti procesných a softvérových inžinierov a inžinierky.