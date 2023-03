V decembri sa objavilo šesť málo známych spoločností, ktoré získali pod svoju kontrolu toľko dovozu ruskej ropy, aby ich to katapultovalo do ligy najväčších svetových obchodníkov s komoditami. Informovala o tom agentúra Bloomberg.

Veľkí medzinárodní obchodníci prerušili vzťahy s Moskvou. Ruské colné údaje za posledné štyri týždne roku 2022 teraz ukazujú, že šesť spoločností so sídlom v Hongkongu a Dubaji celkovo spracovalo približne 1,4 milióna barelov ruskej ropy denne. Len pre predstavu, to je dosť ropy na pokrytie všetkých potrieb Spojeného kráľovstva alebo Talianska a je to viac ruskej ropy, ako by pred vojnou na Ukrajine obchodovali giganti ako Trafigura Group alebo Vitol Group.

Táto otázka sa v posledných mesiacoch stala pálčivejšou, keďže USA a Európska únia v decembri uvalili cenový strop na ruskú ropu, čím zabránili spoločnostiam využívať západné poistenie a služby na prepravu ropy, ak sa nakupuje nad 60 dolárov za barel. Hlavní odberatelia Čína a India toto opatrenie nepodpísali a dokonca aj USA minulý týždeň priznali, že väčšina ruskej ropy sa teraz obchoduje mimo limitu.

„Vedieť, kto sú veľké mená, je dôležitým krokom k pochopeniu toho, ako trhy s ropou reagujú na cenový strop a širšie sankcie,“ povedal Steve Cicala, spoluriaditeľ Projektu ekonomickej analýzy regulácie v Národnom úrade pre ekonomický výskum.

Všetko od Rosnefťu

Colné údaje, ktoré videl Bloomberg, poskytujú informácie o jednotlivých faktúrach o nákupcoch ruskej ropy od 5. decembra do 31. decembra. Najväčší z nich bol Nord Axis, ktorý v decembri nakupoval 521-tisíc barelov ruskej ropy denne, všetko od Rosnefťu. Nord Axis, ktorá bola založená vo februári minulého roka v Hong Kongu, bola na trhu s ropou neznáma až do júla, keď bola oznámená ako kupca podielu Trafigury vo vlajkovom ropnom projekte Rosneftu Vostok Oil. Bloomberg nemohol nájsť webovú stránku spoločnosti Nord Axis a nedokázal sa s ňou spojiť. Žiadosť o vyjadrenie od Rosnefťu rovnako tak vyslyšaná nebola.

Medzi ďalších kupcov patrí Tejarinaft, dubajská spoločnosť, ktorá v decembri nakupovala od Rosnefťu 244-tisíc barelov denne. Na telefonát do spoločnosti odpovedala recepčná v dočasných kancelárskych priestoroch, ktorá hovor odmietla odovzdať. Správa na e-mailovú adresu na webovej stránke spoločnosti sa vrátila späť.

Po celé roky medzi sebou najväčší obchodníci s komoditami súperili o zabezpečenie dodávok ropy z Ruska. Ale sankcie od národnej invázie na Ukrajinu ich prinútili ustúpiť. Trafigura, jeden z popredných nákupcov už mnoho rokov, na svojom vrchole spracoval 850-tisíc barelov ruskej ropy denne, povedal na minuloročnej konferencii generálny riaditeľ Jeremy Weir.

Neprehľadný obchod

Nie je jasné, ako šiesti obchodníci dokázali financovať tok ruskej ropy, ktorá mala v decembri hodnotu viac ako dve miliardy dolárov. Niektorí z nich boli etablovaní obchodníci pred vojnou, ako napríklad Concept Oil Services, hongkonská spoločnosť, ktorú v roku 2003 založil lotyšský občan Michael Zeligmans s cieľom obchodovať s ropou v Európe, Rusku a krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. V sledovanom období spracoval niečo vyše 152-tisíc barelov ruskej ropy denne. Bloomberg nedokázal nájsť web Conceptu ani osloviť M. Zeligmansa.

Podobne spoločnosť Coral Energy kúpila 121-tisíc barelov ruskej ropy denne v posledných štyroch decembrových týždňoch od spoločnosti Surgutneftegas. Spoločnosť Coral, ktorú vlastní Tahir Garajev, začala pred desiatimi rokmi ako obchodník s vykurovacím olejom, uvádza sa na jej webovej stránke. Finančný riaditeľ spoločnosti Coral Ahmed Karimov zopakoval predtým poskytnuté komentáre, že jeho spoločnosť prestala obchodovať s ruskou ropou od 1. januára. Surgutneftegas neodpovedal na žiadosť o komentár.

Skupina G7 a Európska únia navrhli sankcie voči ruskej energetike s cieľom udržať ropu v toku, no zároveň obmedziť príjmy Moskvy. Námestník ministra financií USA Ben Harris minulý týždeň zdôraznil, akým neprehľadným sa obchod stal. „Prichádzame k tomu s veľkou pokorou a len žiadame, aby si všetci ostatní osvojili rovnakú mieru neistoty. Sú to skutočne neprehľadné trhy, údaje na nich nie sú skvelé. Priznajme si to hneď od začiatku, keď robíme závery.“