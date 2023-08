Po celom TikToku sa šíria videá o „ženskej matematike“, ktorou možno ľahko obhájiť kúpu takmer čohokoľvek od kávy za päť dolárov po lístky na koncert. Jej podstatou je racionálne zdôvodňovanie výdavkov spôsobom, ktorý často nemá logiku, píše portál CNBC.

Predstavte si, že za svoju dennú šálku kávy zaplatíte v hotovosti, a nie kreditnou kartou. Podľa ženskej matematiky ju tak máte v podstate zadarmo. Ak si radšej kupujete drahé dizajnérske kabelky, nový matematický postup radi rozdeliť si ich celkovú cenu do menších čiastok, ktoré budete považovať za „náklady na nosenie“. Tieto kabelky vám potom neprídu tak drahé.

Podľa self-made milionárky Tori Dunlapovej však nejde o zdravý pohľad. „Je to ako strkať hlavu do piesku,“ poznamenala zakladateľka platformy pre finančné vzdelávanie „Her First $100k“. Aj keď je väčšina videí propagujúcich na TikToku ženskú matematiku myslených ako vtip, trend môže neúmyselne normalizovať zlé finančné rozhodnutia.

Táto stratégia nefunguje ani podľa milionárky Vivien Tuovej, autorky knihy „RichAF: The winning money mindset that will change your life“. „Časom vás dostihne,“ varovala s tým, že ak si človek denne kúpi kávu za päť dolárov, tak ho to ročne vyjde na 1 800 dolárov. Tuová vysvetlila, že jej cieľom nie je odrádzať ľudí od kúpy kávy, ale naučiť ich, že aj malá – relatívne zanedbateľná – položka môže prerásť do veľkého výdavku.

Škodlivé stereotypy

Aj keď sa „ženská matematika" môže na prvý pohľad zdať neškodná, v skutočnosti môže podporovať neopodstatnený stereotyp, že ženy nevedia narábať s peniazmi, varovala Dunlapová. Pozor treba dať najmä vtedy, keď tieto nákupy začnú byť označované za ženské vrtochy. „Lístky na futbal, golfové palice či videohry nie sú nikdy považované za vrtochy. Vždy sem spadajú ženské výdavky napríklad na manikúru či kávičku,“ dodala milionárka.

Ženská matematika môže navyše podporiť myšlienku, že ženy nie sú dostatočne inteligentné na to, aby spravovali vlastné financie. Takisto môže prispievať k vine, ktorú ženy pri utrácaní peňazí za to, čo majú radi, pociťujú. To potom vedie k tomu, že majú potrebu si každý nákup racionálne odôvodňovať.

Lepšia metóda

Tuová namiesto ženskej matematiky radí využívať metódu 50-30-20. Podľa tejto stratégie si človek vyhradí 50 percent čistého príjmu na základné potreby, akými sú nájom, hypotéka, lízing a iné pravidelné platy. Následne minie 30 percent výplaty na záľuby, koncerty, stretnutia s priateľmi a iné voľnočasové aktivity, a posledných 20 percent prerozdelí do úspor a investícií.