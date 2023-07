Symbolom sociálnej siete Twitter je namiesto doterajšieho modrého vtáčika novobielej X na čiernej ploche. Nové logo predstavil majiteľ firmy Elon Musk a šéfka podniku Linda Yaccarinová. Logo sa zmenilo na oficiálnom profile twitteru a písmeno X premietli na firemnú centrálu v San Francisku. Názov profilového účtu ale zostáva stále "@twitter" a doterajšie logo s modrým vtáčikom je k videniu na celom webe aj v aplikácii.

Zmena loga je súčasťou Muskovej snahy o zmenu názvu twitteru. S premenovaním by Musk zahodil viac ako 15 rokov starú a celosvetovo známu značku s vysokou hodnotou, informujú tlačové agentúry. Musk je však odhodlaný projekt dokončiť. Keď youtuber Marques Brownlee napísal, že bude službu naďalej nazývať Twitter, Musk odpovedal: „Nie na dlho.“

Miliardár a majiteľ automobilky Tesla a ďalších firiem kúpil spoločnosť Twitter vlani v októbri zhruba za 44 miliárd dolárov (vtedy asi bilión Kč). Už na jar previedol túto online službu do novej spoločnosti X Corp. Webové stránky x.com sú od nedele presmerované na twitter. Funguje to aj v prípade, že sa k webovej adrese pridajú názvy jednotlivých profilov. Mohlo by pritom ísť o prvý krok k prechodu z adresy twitter.com na adresu x.com, uviedla agentúra DPA.

Musk v minulosti opakovane vyhlasoval, že chce twitter rozšíriť na platformu nazvanú X, čo má byť superaplikácia s najrôznejšími funkciami po vzore napríklad čínskeho WeChatu. Okrem udelenia licencií na prevody peňazí v troch štátoch USA ale v tomto smere neboli oznámené takmer žiadne kroky.

Musk cez víkend oznámil, že sa „čoskoro rozlúčime so značkou Twitter“. Musk ale rád provokuje – už v apríli nechal logo twitteru na niekoľko dní nahradiť symbolom recesistickej digitálnej meny dogecoin.