Statok Trenance Farm leží na juhozápade Anglicka – iba šesť hodín jazdy autom od Londýna. Je to mliekarenská farma, ktorej majitelia Kevin a Kate Hoareovci ešte stále svojich 120 kráv dva razy do dňa doja ručne. Manželia z Trenance Farm však pri práci využívajú aj jednu z klimaticky najinovatívnejších technológii na svete, píše agentúra Bloomberg.

Tradičná značka, netradičné palivo

Pamätáte si na scénu z dnes už kultovej klasiky Návrat do budúcnosti, keď postava Doca Browna do nádrže svojho ikonického lietajúceho športiaka DeLorean nahádže hromadu odpadkov a následne na ňom odfrčí preč? Tak nejak to prebieha aj na statku Trenance Farm. Je totiž jedným z prvých miest na svete, ktoré disponuje traktorom poháňaným výlučne metánom. Ten je úplne prírodným a vysoko znečisťujúcim vedľajším produktom rozkladu takmer všetkej organickej hmoty.

Traktor New Holland T6 váži 9,5 tony, jeho motor má silu 180 koní a je rovnako silný ako naftové traktory. Okrem toho disponuje nádržou v objeme 185,5 litra, ktorá do ovzdušia oproti naftovým modelom vypúšťa až o 62 percent menej oxidu dusného a o 15 percent menej oxidu uhličitého. Tá najzaujímavejšia časť? Ako palivo mu postačuje trus zo zhruba 75 kráv.

„Doplniť nádrž nám trvá desať minút a palivo nám nikdy nedôjde,“ vymenúva výhody svojej novej „mašinky“ Kevin Hoare. „Možno sme len malou kvapkou v mori, no aspoň si svoju povinnosť plníme,“ dodáva farmár na margo šetrenia životného prostredia.

Aj napriek všetkej svojej zeleni totiž poľnohospodárska činnosť produkuje obrovské množstvo skleníkových plynov. Ťažké pracovné stroje vypúšťajú oxid dusný a oxid uhličitý, zvieratá a plodiny zas produkujú metán, ktorého prirodzený čas rozpadu je v priemere desať rokov. Tento plyn však ku globálnemu otepľovaniu prispieva 80-krát viac než uhlík.

Pomocník proti globálnemu otepľovaniu

Elektrifikácii sa čoraz viac darí riešiť problémy s emisiami z áut a dodávok, na účely poľnohospodárskych strojov sa však až tak nehodí, pretože hodiny ťažkej práce dokážu batérie vyžmýkať relatívne rýchlo.

Tento nesúlad bol tým, čo firmu CNH Industrial primälo k tomu, aby pred 20 rokmi začala skúmať možnosti v oblasti alternatívnych palív. Na mušku si CNH zobrala práve metán, pretože tento plyn je nielen prostriedkom klimatického chaosu, ale na hospodárstvach ho možno nájsť takmer všade. Emisie uhlíka počas covidových lockdownov síce klesli, no emisie metánu aj naďalej rástli a v súčasnosti môžu za 20 percent všetkých emisií skleníkových plynov.

Podľa generálneho riaditeľa CNH Scotta Winea však elektrifikácia v tejto oblasti pravdepodobne naftu nenahradí. „Stredne veľké farmy budú produkovať viac metánu, než dokážu zužitkovať,“ dodáva.

Keď sa metán dostatočne zachladí, tak sa zmení na kvapalinu, ktorú je oveľa jednoduchšie prevážať a aj motor si s ňou dokáže ľahšie poradiť. Spoločnosť CNH tak vybavila svoj traktor T6 motorom s turbo systémom a prispôsobila jeho spaľovanie metánu. Každý poľnohospodár s kupolou od firmy Bennamann tak môže svoju T6-ku natankovať ako keby išlo o bežné vozidlo. Jedna kupola dokáže uskladniť až mesačné množstvo plynu, ktoré možno spracovať na palivo v priebehu zhruba štyroch dní.

„Dnu dáte organický odpad a von vám vyjde plyn. Nenájdete tu žiadne teplo; iba prírodu, ktorá robí to, čo jej je vlastné,“ opisuje Wine.

Inovatívny traktor však má aj zopár nevýhod. Stojí až 203-tisíc dolárov, čo je o zhruba 30 percent viac než v prípade jeho naftovej alternatívy. Podľa CNH však tento rozdiel záujemcovia hravo ušetria naspäť za menej ako rok „tankovania" kravského trusu. Nadbytočné množstvá metánu zas môžu hrdí majitelia ďalej predávať. Niektoré farmy s kupolami Bennamann dokonca zarobia viac peňazí práve na predaji metánu, a nie na predaji mlieka a mäsa.

Sľubná budúcnosť

CNH sa zatiaľ snaží svoj produkt pretlačiť ako balík obsahujúci aj traktor, aj kupolu, pričom sa primárne zameriava na mliekarenské farmy v Európe. Podobný systém by však mohol fungovať v relatívne akomkoľvek na metán bohatom odvetví od skládok odpadu cez ryžové polia po rybné trhy.