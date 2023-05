Linda Yaccarinoová je uznávanou mediálnou veteránkou, v reklamných kruhoch si získala prezývku „Velvet Hammer“ pre svoj hodvábny, ale tvrdý štýl vyjednávania. Stala sa novou výkonnou riaditeľkou Twitteru, jej doterajšie pôsobenie predstavuje theguardian.com. Ide o veľkú zmenu vo vedení sociálnej platformy, odkedy ju vlani v októbri kúpil miliardár Elon Musk za 44 miliárd dolárov.



Šesťdesiatročná Newyorkčanka donedávna šéfovala predaju reklamy pre NBCUniversal, mala pod palcom 13-miliardový reklamný balík celej divízie. Jej prioritnou úlohou teraz bude zúročiť svoje skúsenosti a schopnosti, aby presvedčila mnohých z inzerentov vrátiť sa na Twitter. Médium zaznamenalo pokles predaja reklám na polovicu, aktuálne má namiesto piatich už len 2,5 miliardy dolárov z reklamy. Značky zavelili na odchod v dôsledku Muskových krokov týkajúcich sa obsahu na Twitteri.



„Na túto prácu je ideálna,“ povedal zakladateľ giganta v oblasti marketingových služieb WPP Martin Sorrell. Minulý rok sa s L. Yaccarinovou stretol na reklamnom festivale v Cannes. „Nemyslím si, že by Musk mohol nájsť niekoho, kto by lepšie porozumel inzerentom v analógovej či digitálnej oblasti.“

Yaccarinovej instagramový účet obsahuje zábery s mnohými hviezdami vrátane Vin Diesela, Ramiho Maleka a Kim Kardashianovej. Liberálni užívatelia Twitteru poukazujú na to, že sa jej páčia aj tvíty floridského guvernéra Rona DeSantisa či pravicového komentátora Jesseho Wattersa. V roku 2018 bola vymenovaná do prezidentskej rady Donalda Trumpa pre šport, telesnú zdatnosť a výživu.

