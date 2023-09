Novú električkovú trať do bratislavskej Petržalky by mali odovzdať do užívania približne o rok. Ako uviedol hovorca hlavného magistrátu Peter Bubla, mesto a zhotoviteľ robia všetko preto, aby bola stavba dokončená a odovzdaná v avizovanom termíne, teda do 30. septembra 2024.

„Práce na výstavbe električkovej trate v Petržalke sa zintenzívnili. Pracuje sa na všetkých ucelených častiach stavby," uviedol hovorca.

Podľa magistrátu je viditeľný progres najmä na združenom moste na Rusovskej ceste. Tam realizujú armovanie a postupne betonáž na jednotlivých dilatačných celkoch mostných opôr, ako aj prípravu plochy pre montáž oblúkovej časti oceľovej nosnej konštrukcie.

„Taktiež na Jantárovej ceste, ktorá bola prednedávnom uzavretá, realizujú búranie betónov starej cestnej komunikácie," dodal hovorca s tým, že neďaleko tohto úseku, na Tematínskej ulici, rozširujú prístupovú cestu pre budúcu dočasnú prístupovú trasu do zdravotného strediska.

V budúcom depe v časti Janíkov dvor na oboch meniarňach a budove zázemia vodičov robia hydroizoláciu obvodových stien a strechy.

„Na celom koridore stavby naďalej prebiehajú zemné práce, navážanie štrkodrvy, výkopy pre kladenie potrubí aj samotné kladenie potrubí," doplnil hovorca magistrátu.