Dobre sa vyspať počas diaľkového letu v ekonomickej triede môže byť na nezaplatenie. Spoločnosť Air New Zealand inštaluje na svojich zhruba štvorhodinových trasách Auckland-New York a Auckland-Chicago poschodové postele, uvádza Bloomberg. Oddych na nich plánuje predávať za približne 100 dolárov za hodinu. Presná cena ešte nebola stanovená.

Šesťposteľové moduly, známe ako Skynest, budú k dispozícii od septembra budúceho roka. Každé lôžko bude mať podušku, plachtu a prikrývku, štuple do uší aj lampu na čítanie. Cestujúci budú môcť mať jednu rezerváciu na let; časové limity budú prísne dodržiavané. „Posádka zdvorilo zobudí všetkých cestujúcich,“ priblížili predstavitelia Air New Zealand.

Zákazníci tejto leteckej spoločnosti si od septembra na 17-hodinových priamych letoch do New Yorku už niečo podobné mohli vyskúšať. Takzvané Skycouch vytvorili premenou troch sedadiel v ekonomickej triede na improvizované lôžka.