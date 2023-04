Apple tento týždeň v spolupráci s bankou Goldman Sachs predstavil nový sporiaci účet, ktorý držiteľom Apple Card umožní získať ročný výnos 4,15 percenta bez poplatkov či povinného minimálneho vkladu. Goldman Sachs navyše zvýšil úrok svojho u klientov obľúbeného účtu Marcus na rekordných 3,9 percenta.

Oba kroky svedčia o rastúcej príťažlivosti hotovostných investícií, ktoré po rokoch takmer nulových sadzieb začali ponúkať solídne výnosy a poskytujú investorom určitú mieru bezpečnosti v čase, keď obavy z recesie pretrvávajú. Agentúra Bloomberg sa opýtala finančných expertov, na čo myslieť pri porovnávaní výhod sporiacich účtov s vysokým výnosom a investovania do trhu.

Je jednoduché nechať sa zlákať vysokými úrokmi na sporiacich účtoch. Vyše štvorpercentný úrok od Applu je však stále nižší než inflácia, ktorá sa v marci (v Spojených štátoch) oproti roku 2022 zvýšila o päť percent. Majiteľ spoločnosti Chisholm Wealth Management Jarrod Sandra odporúča myslieť na nákupnú silu. Aj keď bude celkový zostatok na sporiacom účte stále rásť, miera rastu v súčasnosti nestíha držať krok s vyššími cenami bežných tovarov. Investovanie na burze je teda stále jedným z najlepších spôsobov, ako možno z dlhodobého hľadiska infláciu poraziť, prezradila Karen Ogdenová z Envest Asset Management.

Obavy z krátkodobej volatility akcií sú do veľkej miery oprávnené. Hedžové fondy vo veľkom stavajú na to, že trh padne. Podielové fondy navyše strácajú peniaze pre obavy z recesie a poklesu podnikových príjmov. Pre tých, ktorí nebudú investované peniaze počas nasledujúci päť a viac rokov potrebovať, je diverzifikované portfólio akcií stále tou najlepšou voľbou, povedal majiteľ spoločnosti Next Mission Financial Planning Mike Hunsberger.

Niektorí investori s peniazmi na sporiacich účtoch s vysokým výnosom si nemusia uvedomovať, že každý získaný úrok sa zdaňuje v roku jeho nadobudnutia – dokonca aj vtedy, keď peniaze nevyberú. Samozrejme, dane treba skôr či neskôr zaplatiť pri väčšine investícií, no ostatné možnosti vrátane akcií a dlhopisov nebudú zdaňované, pokiaľ ich nepredajú.

Koľko peňazí je správne uložiť na sporiaci účet s vysokým výnosom? Finančný poradca z Keil Financial Partners Jeremy Keil odporúča vytvorenie núdzového fondu v hodnote životných nákladov za obdobie troch až šiestich mesiacov. Zvyšné peniaze možno pokojne vyčleniť na dlhodobé investície.

Elliot Pepper z Northbrook Financial v súvislosti s novým účtom od Applu varuje pred rizikami, ktoré hrozia, keď človek zdieľa tak veľa osobných a finančných informácií s jednou jedinou spoločnosťou. „Stratený či ukradnutý iPhone nepoteší nikoho. Ak svoj telefón premeníte na banku, tak by vám jeho strata, odcudzenie či hacknuté konto Apple ID spôsobilo ešte viac problémov,“ uzavrel E. Pepper.