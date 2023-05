Daňová úľava na zaplatené dobrovoľné príspevky pre sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri sa nakoniec neobnoví. Parlament totiž neschválil návrh novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení od poslancov za hnutie OĽaNO a poslanca za hnutie Sme rodina Miloša Svrčeka.

Maximálna ročná suma dobrovoľných príspevkov, ktorú by si sporiteľ mohol odpočítať zo základu dane, mala v budúcom roku dosiahnuť 1 565 eur. Na dani z príjmov tak sporiteľ mohol ušetriť takmer 300 eur ročne. Takúto daňovú úľavu by však mohol využiť zamestnanec až pri hrubom mesačnom príjme približne 7 500 eur. Za návrh novely zákona hlasovalo 66 poslancov, zdržalo sa 66 poslancov. Za novelu zákona nehlasovali poslanci z klubu SaS.

Záujem sporiteľov platiť dobrovoľné príspevky chceli poslanci zvýšiť aj tým, že by umožnili čerpať tieto prostriedky ešte pred dosiahnutím dôchodkového veku. Zaviedol by sa sa totiž osobitný výber tých dôchodkových úspor, ktoré tvoria dobrovoľné príspevky a výnosy z nich. Sporiteľ by si svoje dobrovoľné príspevky spolu s prípadnými výnosmi mohol vybrať po dovŕšení 55 rokov bez sankcie. Ak by však požiadal svojho správcu dôchodkových úspor o výber dobrovoľných príspevkov skôr, ako dosiahne 55 rokov, musel by štátu spätne doplatiť sumu, o ktorú si uplatňovaním dobrovoľných príspevkov dovtedy znížil daň z príjmov.