Medzi poľským hlavným mestom Varšava a mestom Lodž by malo vyrásť veľké letisko Solidarita. Projekt schválilo poľské ministerstvo infraštruktúry, súčasťou ktorého budú aj príjazdové cesty či vysokorýchlostná železničná trať, píše ekonomický web e15.cz.

V prvej fáze do roku 2028 počíta plán so stavbou dvoch vzletových dráh a kapacitou 40 miliónov odbavených cestujúcich. Druhá fáza by mala byť hotová do roku 2060 a prinesie tretiu dráhu a zvýšenie počtu odbavených cestujúcich až na 65 miliónov ročne. Za architektúrou projektu stojí britské štúdio Foster+Partners.

Projekt nového letiska má potenciál vytvoriť dopravný uzol spájajúci strednú a východnú Európu. Dopomôcť by mu mala aj nová vysokorýchlostná železničná sieť smerujúca do Katovic aj Ostravy.

Celkové náklady vyčíslili na osem miliárd eur, pričom poľská vláda si chce udržať v podniku väčšinový 51-percentný podiel.