Americká internetová spoločnosť Meta, ktorá vlastní napríklad facebook, ukázala zamestnancom plán textovej sociálnej siete, ktorá má konkurovať twitteru. Chystaná platforma by mohla umožniť užívateľom sledovať účty, ktoré už sledujú na instagrame. Mohla by im umožniť priviesť aj sledujúcich z decentralizovaných platforiem, ako je mastodon. Vývoj platformy potvrdil hovorca spoločnosti Meta, informoval o tom spravodajský server BBC. Špekuluje sa, že Meta by mohla sociálnu sieť spustiť už koncom júna.

Na internete sa objavili snímky obrazovky, ktoré firma prezentovala zamestnancom a ktoré poskytujú predstavu o tom, ako bude aplikácia vyzerať. Vzhľad tejto novej platformy pripomína twitter. Sociálna sieť s pracovným názvom P92 by mohla byť vážnejším konkurentom twitteru ako bluesky alebo mastodon.

Obe menované siete pritiahli užívateľov, ktorí boli nespokojní s vývojom v Twitteri po tom, ako firmu na konci minulého roka prevzal miliardár Elon Musk. Začínať na novej sociálnej sieti a znovu budovať komunitu je ale ťažké, pripomína BBC.

Meta uvádza, že instagram má okolo dvoch miliárd užívateľov. Twitter tie svoje vyčísluje na 300 miliónov, ale tento údaj sa nedá overiť. Ak by nová platforma Mety pritiahla len štvrtinu užívateľov instagramu, mala by pred twitterom notný náskok.

Twitter sa v posledných mesiacoch dostal pod drobnohľadom kvôli moderovaniu obsahu a v máji sa rozhodol nenapĺňať únijný kódex o dezinformáciách. Pod Muskovým vedením bola modernizácia obsahu twitteru údajne obmedzená, čo podľa kritikov umožnilo nárast šírenia dezinformácií. Musk to odmieta a tvrdí, že od jeho nástupu dezinformácií na sociálnej sieti ubudlo.