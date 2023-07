Veľkorysé daňové stimuly a dotácie pre elektrické vozidlá a nabíjaciu infraštruktúru vytvorili z Nórska lídra v oblasti elektromobility. V máji a júni tam pripadalo viac ako 96 percent nákupov nových osobných áut na elektromobily alebo hybridy. Minulý rok sa Tesla Model Y stala najpredávanejším vozidlom v nórskej histórii, čím v ročnom predaji prekonala Volkswagen Beetle z roku 1969.



Bloomberg informuje, že Nórsko teraz stojí pred bezprecedentnou výzvou: Ako odnaučiť svojich občanov od „cukru“ , ktorý podnietil tento úspech. Skúsenosti totiž ukazujú, že len tak sa zbaviť spaľovacích motorov nie je definitívnym riešením dopravných problémov.

Nórska vláda odhaduje, že za rok 2022 oberú stimuly pre elektromobily štátnu pokladnicu o štyri miliardy dolárov, teda až dve percentná z celkovej sumy. To by síce pomohlo znížiť spotrebu fosílnych palív, ale peniaze už nebudú k dispozícii na údržbu ciest v krajine, kde odľahlé komunity, nepriaznivé počasie a obmedzená medzimestská verejná doprava robia pre väčšinu ľudí z jazdy autom nevyhnutnosť. Politici v Osle teda prepracúvajú daňové zaťaženie týkajúce sa elektromobilov. Napriek tomu však nórsky trh s elektromobilmi dosahuje úroveň zrelosti, ktorú iné vyspelé krajiny pravdepodobne nedosiahnu ani za desaťročie.

Snehová guľa sa prestáva valiť

Výkonný riaditeľ spoločnosti Recharge, ktorá prevádzkuje systémy spoplatňovania v Škandinávii, Hakon Vis poukazuje na Švédsko ako na dôkaz nebezpečenstva príliš rýchleho ukončenia dotácií. Krajina minulý rok zrušila stimuly na nákup nových elektrických vozidiel, čím v prvej polovici roku 2023 spôsobila 20-percentný pokles registrácií súkromných áut. „Musíte odpáliť snehovú guľu,“ hovorí H. Vis a dodáva: „A vo Švédsku sa snehová guľa prestala valiť úplne.“



V Nórsku stoja proti sebe tí, ktorí stále vlastnia autá so spaľovacími motormi – 72 percent súčasného osobného vozového parku, pretože väčšina vozidiel zostáva na cestách desať alebo viac rokov – a tí, ktorí si kúpili elektromobily. Medzi prvými si však elektroautá kúpili tí bohatší. Menej zámožní Nóri, ktorí ešte neprešli na EV, hovoria, že koniec dotácií znamená, že budú znášať vyššie náklady. Ďalšia zlomová línia rozdeľuje obyvateľov miest a ľudí žijúcich vo vidieckych oblastiach, najmä v horách a okolí fjordov na severe.

Tieto obavy podnietili vládu, aby hľadala kreatívne spôsoby, ako zmierniť bremeno pre tých, ktorí sú na ekonomickom rebríčku nižšie. Za posledné tri desaťročia boli elektromobily oslobodené od dane z nákupu auta, ktorá v súčasnosti predstavuje v priemere viac ako 27-tisíc dolárov na auto – okrem dane z pridanej hodnoty vo výške 25 percent. Pri vozidlách so spaľovacím motorom je poplatok založený na kombinácii hmotnosti a emisií, takže čím väčšie a menej ekologické auto máte, tým viac zaplatíte. V januári Nórsko začalo dávať podobný, ale menší príplatok na EV.



Nórska asociácia EV, ktorá zastupuje ich majiteľov, označila zmenu daňového zaťaženia za „nepochopiteľne zlý nápad“, ktorý podkopáva vládny cieľ ukončiť predaj nových neelektrických osobných vozidiel do dvoch rokov. „Varovali sme, že by sa to nemalo robiť príliš rýchlo,“ hovorí asistent generálneho tajomníka asociácie Petter Haugneland. „Musíme začať postupne a zistiť, aké sú fakty, a potom sa prispôsobiť,“ dodáva.

Niečo končí, niečo nie

Nie všetky stimuly pre elektromobily končia: Za elektrické vozidlá budú ich majitelia naďalej platiť oveľa nižšie diaľničné poplatky a poplatky za trajekty. V roku 2020 parlament udelil všetkým vlastníkom bytov „právo účtovať“, čo znamená, že vlastníci bytov v budove sa musia podieľať na nákladoch na nabíjaciu infraštruktúru.

Bezplatné mestské parkovanie pre elektromobily sa zrušilo už v roku 2017, výnimka z cestných daní sa skončila minulý rok a daňové úľavy pre firemné autá na batérie sa za posledné dva roky znížili na polovicu.

Ulf Tore Hekenby, výkonný riaditeľ spoločnosti Harald A. Moller, najväčšieho nórskeho importéra áut, hovorí, že zmeny môžu pribrzdiť predaj elektrických vozidiel. Trh je „trochu krehký,“ hovorí. „Sme tak blízko k cieľovej čiare; naozaj by sme to nemali prerušovať.“



Politik Strany zelených, Eivind Traedal, ktorý vedie výbor mestskej rady pre dopravu a životné prostredie v Osle, hovorí, že podpora elektromobilov vytvorila to, čo označuje za zvrátené stimuly pre ľudí, aby pokračovali v jazde, aj keď „najekologickejším spôsobom cestovania je verejná doprava alebo najmä bicykle.“ To podnietilo plán na elektrifikáciu celej mestskej siete verejnej dopravy do decembra. „Riešenie klimatických zmien a environmentálnych problémov v mestách nemôže to byť vyriešené len tým, že ľudia budú kupovať nové autá,“ dodáva E. Traedal.