Bezplatná príručná batožina sú tri slová, ktorých sa boja všetky nízkonákladové aerolinky. Presne to sa tento týždeň snažili presadiť poslanci Európskeho parlamentu, píše Politico.

Zákonodarcovia vo štvrtok popoludní v Štrasburgu hlasovali za podporu návrhu usnesenia, ktoré vyzýva letecké spoločnosti, aby zrušili poplatky za primerane veľkú príručnú batožinu a štandardizovali pravidlá týkajúce sa jej rozmerov.

„S právom by sa nemalo obchodovať, ani na ňom stavať biznis model, ktorý zvyšuje zisky porušovaním práv spotrebiteľov,“ povedal španielsky poslanec z frakcie Obnovme Európu Jordi Cañas, ktorého už nekalé praktiky leteckých spoločností dlhodobo frustrujú.

Zneužívanie práv cestujúcich

Uznesenie vyzýva letecké spoločnosti, aby rešpektovali rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z roku 2014, ktorý rozhodol, že príručná batožina v primeranej hmotnosti a veľkosti je nevyhnutnou súčasťou leteckej dopravy, a preto by za ňu cestujúci platiť nemali.

Steven Berger zo spotrebiteľskej organizácie Beuc uviedol, že súčasná situácia je z pohľadu pasažierov absurdná. „Ak sa pozriete na určité praktiky niektorých aeroliniek, tak zistíte, že im na nich vôbec nezáleží. Preto je potrebná kodifikácia,“ vysvetlil.

Berger narážal na prípady, keď si cestujúci na ceste do cieľovej destinácie za príručnú batožinu platiť nemuseli, no cestou späť už áno, a to aj napriek tomu, že išlo o rovnaký typ lietadla i cestovnú spoločnosť.

Každá aerolinka sa navyše zvykne v prípade batožiny riadiť vlastnými pravidlami, čo môže cestujúcim spôsobiť viaceré ťažkosti, ak musia niekoľkokrát prestupovať a meniť prepravcov.

Aerolinky nesúhlasia

Aerolinky sa bránia, že už teraz pasažierom umožňujú mať so sebou na palube bez akéhokoľvek poplatku aspoň jednu malú tašku, kam si môžu schovať osobné veci.

„Politika jedného rozmeru pre všetkých pravdepodobne zníži flexibilitu, ktorú majú cestujúci v súčasnosti, a ovplyvní náklady a výhody leteckej dopravy. Je to navyše nepraktické, pretože veľkosť a počet batožín, ktoré sa dajú bezpečne prenášať na palube, závisia od modelu lietadla a jeho konfigurácie,“ uviedla v stanovisku skupina Airlines for Europe.

Lietadlá Boeing majú napríklad zvyčajne miesto pre 90 väčších príručných batožín, zatiaľ čo Airbusy pre 75 až 85 kusov.

Obavy Komisie

Plán Európskeho parlamentu musia podporiť členské štáty EÚ aj Európska komisia. Tá uviedla, že otázka je predmetom skúmania v rámci hodnotenia vplyvu na nariadenie o leteckých dopravným službách. K spusteniu hodnotenia došlo v roku 2019.

Hovorca Komisie pre Politico povedal, že „súčasťou hodnotenia je preskúmanie niekoľkých opatrení s cieľom riešiť čoraz komplexnejšie ponuky leteckých spoločností v oblasti batožiny a zároveň dodržať ich obchodnú slobodu“.

Komisia v reakcii na uznesenie Európskeho parlamentu varovala pred nepredvídateľnými následkami. Stanovenie štandardnej minimálnej veľkosti a hmotnosti batožiny by podľa nej mohlo viesť k zvýšeniu cien leteniek.

Ľudia už dlhé roky vtipkujú, že niektoré nízkonákladové aerolinky sú schopné účtovať si mimoriadne nízke ceny za letenky iba preto, že tento rozdiel potom kompenzujú poplatkami za rôzne iné služby, akými je podávanie občerstvenia či preprava batožiny.