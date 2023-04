Blake Resnick mal 18 rokov, keď si začal pravidelne volávať so zásahovými jednotkami SWAT z Las Vegas. Onedlho nato s nimi po nociach zvykol testovať svoje drony, vďaka čomu mohol v praxi vidieť, čo na nich bolo ešte treba vylepšiť. Nadránom sa potom vracal do kuchyne domu, kde býval s mamou, a pustil sa do úprav.

Dnes už 23-ročný Resnick šéfuje firme Brinc Drones, ktorá je jedným z najväčších výrobcov dronov v Spojených štátoch a zamestnáva niečo okolo sto ľudí. Podľa agentúry Bloomberg sa spoločnosti od investorov podarilo vyzbierať viac než 80 miliónov dolárov, pričom medzi nimi nechýbajú také zvučné mená ako Sam Altman z OpenAI, bývalý americký minister obrany Patrick Shanahan či Sam Bankman-Fried.

Vďaka tejto podpore má teraz Brinc Drones hodnotu viac než 300 miliónov dolárov, čo z Resnicka robí milionára. Okrem toho je členom spoločenstva Thiel, ktoré navrhol spoluzakladateľ PayPalu Peter Thiel s cieľom podkopať tradičné spôsoby výučby. V rámci svojho programu tak mladých podnikateľov vyzýva, aby školu zavesili na klinec a ponúka im granty v hodnote stotisíc dolárov na nakopnutie vlastného biznisu.

Brinc Drones v súčasnosti pôsobí v oblasti verejnej bezpečnosti, ktorej dlhodobo dominovala firma DJI čínskeho miliardára Franka Wanga. Tá momentálne čelí niekoľkým regulačným výzvam. Okrem sankcií jej minimálne deväť amerických štátov na čele s Floridou hrozí zákazom predaja dronov vládnym agentúram.

Tento vývoj situácie je príležitosťou pre firmy, akou je Brinc Drones, ktoré sa v Spojených štátoch zameriavajú na zhruba sedemtisíc tímov SWAT. „Cieľom je znížiť riziko prestrelky, to je podstatou celej tejto technológie. Snažíte sa vytvoriť vzdialenosť medzi ozbrojenou osobou a tímom SWAT,“ vysvetľuje Resnick s tým, že pre oblasť verejnej bezpečnosti sa rozhodol po tom, čo v roku 2017 jeho rodným Las Vegas otriasla masová streľba. Tá si vyžiadala 60 obetí a vyše 800 zranených.

Brinc Drones sa podarilo uzavrieť zmluvy so stovkami amerických agentúr pre verejnú bezpečnosť vrátane policajného zboru štátu New York. Firma svoj nový model drona ponúka formou päťročného predplatného za zhruba 90-tisíc dolárov, súčasťou ktorého je výmena za dva budúce novšie modely.