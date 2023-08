Motoristi by v najbližších dňoch nemali očakávať výraznejšie zlacňovanie na slovenských čerpacích staniciach. Informovala o tom analytička 365.bank Jana Glasová. Mierne zníženie cien pohonných látok by ale mohlo prísť po skončení dovolenkovej sezóny.

Zlacňovanie pohonných hmôt

„Nateraz to vyzerá tak, že ropa sa bude aj v najbližšej dobe držať nad 80-dolárovou hranicou. To bude znamenať, že výraznejšieho poklesu cien na našich čerpacích staniciach sa teraz nedočkáme. K istej korekcii smerom nadol by mohlo dôjsť po skončení dovolenkovej sezóny, aj to bude ale závisieť od toho, ako budú makro dáta na trhy prichádzať,“ uviedla Glasová.

Výraznejšie zníženie cien benzínov a nafty na slovenských pumpách neočakáva ani analytik J&T Banky Stanislav Pánis, a to aj napriek miernemu poklesu svetových cien ropy. Špeciálne to platí o nafte.

„Trh s naftou v Európe je mimoriadne napätý a v značnej nerovnováhe, čo sa pretavilo do prudkého nárastu crack- spreadov, teda rafinačných marží (rozdielov medzi veľkoobchodnou cenou nafty a ropy), ktoré sa od začiatku leta v podstate zdvojnásobili,“ povedal Pánis. To by mohlo znamenať, že ceny nafty by sa mohli v najbližšom čase udržať nad 1,60 eura. Ceny benzínu by mohli do konca prázdnin orbitovať okolo 1,70 eura, či mierne nad touto hranicou.

Ceny na čerpacích staniciach

Podľa najnovších údajov sa ceny benzínu aj nafty opäť zvýšili. Liter 95-oktánového benzínu sa v 33-ťom týždni predával za priemernú cenu 1,70 eura. V týždňovom porovnaní sa tak jeho cena zvýšila o 0,7 percenta. Liter 98-oktánového benzínu si taktiež pripísal rast o 0,5 percenta a dosiahol úroveň 1,89 eura. Stagnovali ale ceny nafty, ktoré sa pohybovali na úrovni 1,61 eura za liter.

„V medziročnom porovnaní sú pohonné látky mierne lacnejšie ako vlani v takomto období. Benzín 95 aj 98 si odpisuje 1,7 percenta až dve percentá a nafta až takmer deväť percent,“ uviedla Glasová.