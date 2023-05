Na niektorých čerpacích staniciach už cena nafty klesla pod 1,4 eura za liter. Ceny pohonných látok by mali klesať aj v nasledujúcich týždňoch, zhodli sa viacerí analytici.

Ropa ako hýbateľ cien

„Ropa pokračuje naďalej v klesajúcom trende a aktuálne sa pohybuje mierne nad úrovňou 70 dolárov za barel. Za poklesom ropy stoja hlavne obavy zo spomalenia svetovej ekonomiky, ktoré prevážili aj nad očakávaniami rastúceho dopytu po rope z Číny,“ priblížila analytička 365.bank Jana Glasová. „Ak sa ropa udrží na týchto úrovniach, alebo bude pokračovať v klesajúcom trende, tak sa otvorí ďalší priestor pre pokles cien pohonných látok v nasledujúcich týždňoch. Na trhu totiž prevládajú obavy zo spomalenia globálnej ekonomiky, ktoré prevyšujú aj obavy z nižšej ťažby ropy zo strany OPEC-u,“ dodala.

Ďalší pokles cien pohonných látok, a to minimálne do druhej polovice mája, očakáva aj hlavný ekonóm Trinity bank Lukáš Kovanda. „Cenu veľkoobchodných palív, najmä nafty znižuje fakt, že ruská ropa naďalej prúdi na svetové trhy, pričom súčasne už od vlaňajšieho roka sa pre obavu, že to tak nebude, dochádzalo k silnému predzásobeniu trhu,“ uviedol Kovanda. Do EÚ sa podľa Kovandu navyše cez tretie trhy dostáva ruská nafta, ktorá je rafinovaná napríklad v Číne, Singapure, Spojených arabských emirátoch, v Turecku alebo Indii.

Radostné správy pre motoristov

Ceny pohonných látok sa podľa údajov Štatistického úradu SR v minulom týždni znížili pri benzínoch aj pri nafte. Cena najpredávanejšieho 95-oktánového benzínu klesla o 1,9 eurocenta za liter, respektíve o 1,20 percenta. Nafta spadla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o dva eurocenty za liter, teda o 1,36 percenta. „Benzín zlacnel druhý týždeň po sebe a je momentálne najlacnejší za posledné štyri týždne. Nafta klesá už siedmy týždeň v rade a je na najnižšej úrovni od polovice februára 2022. Ceny 95- a 98-oktánového benzínu sú v porovnaní s prvým týždňom tohto roka ešte stále vyššie o 4,8 percenta. Cena nafty je naopak o 10,3 percenta nižšie,“ spresnil analytik ČSOB Marek Gábriš. Výhľad je podľa neho aj naďalej veľmi priaznivý.

Cena severomorskej ropy Brent spadla za týždeň takmer o 9,5 percenta. Dôvodom je ďalšie zvýšenie sadzieb Fedu a ECB a obavy, že to zabrzdí rast ekonomiky, a teda aj dopyt po rope. Kurz eura voči doláru sa v porovnaní s minulým piatkom zmenil iba nepatrne a nehrá tak podľa Gábriša momentálne významnú rolu. Samotný pokles cien komodity je však taký veľký, že sa motoristi môžu pravdepodobne tešiť na ďalšie zlacňovanie.

Klesajúce ceny pohonných látok by sa tak podľa Gábriša mohli prejaviť ako korigujúci príspevok v aprílovej a ak bude tento trend pokračovať, tak aj k májovej inflácii. „Sprostredkovane môže čiastočne prispieť aj k uvoľneniu tlaku na rast cien potravín, keďže ako rýchloobrátkový tovar na ich cenu vplývajú aj náklady na prepravu,“ dodal analytik.