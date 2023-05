Mesto Nitra si vezme desaťmiliónový úver určený na financovanie investičných akcií. Radnica pôvodne uvažovala o pôžičke vo výške piatich miliónov eur, mestskí poslanci však na svojom májovom rokovaní rozhodli, že si mesto požičia dvojnásobok.

Podľa hovorcu radnice Tomáša Holúbeka úver umožní Nitre zapojiť sa do veľkých projektov financovaných z európskych peňazí. Peniaze pôjdu do ciest, chodníkov, budov, ale aj do zelených projektov. „Máme možnosť získať viac ako 30 miliónov eur z Európskej únie. Sú to obrovské peniaze pre Nitru a pre nás je nesmierne dôležité, aby sme boli pripravení na ich čerpanie a mali hotové projektové dokumentácie. Úver teda použijeme nielen na dokončenie už rozbehnutých projektov, ale aj na prípravu projektov podporených v rámci nového programového obdobia,“ doplnil primátor Marek Hattas.

Ako pripomenul, peniaze z úveru sa majú využiť napríklad na obnovenie priestoru za centrom voľného času Domino, na oživenie Kina Lipa či výstavbu skateparku na sídlisku Chrenová. „Peniaze sa použijú aj na dofinancovanie revitalizácie hradného kopca, Starého aj Nového parku či priestoru v bývalých kasárňach. Pôjdu aj do ciest a chodníkov po celej Nitre a na nákup techniky pre Stredisko mestských služieb,“ uviedol Hattas. O presnom rozdelení peňazí z úveru majú mestskí poslanci rokovať na svojom júnovom zasadnutí.

Mesto predpokladá čerpanie úveru v priebehu rokov 2023 až 2025. Obdobie jeho splácania je nastavené na 120 mesiacov, od januára 2025 do decembra 2034. Podľa hlavnej kontrolórky Dariny Keselyovej sa zadlženosť mesta po prevzatí úveru zvýši z 21,92 na 32,99 percenta. „Mesto Nitra tak dodrží zákonné podmienky na prevzatie úveru,“ dodala.