Japonský výrobca automobilov Nissan Motor bude v Európe do roku 2030 predávať už len elektrické vozidlá. Podľa agentúry Reuters to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Makoto Ušida. „Teraz už nie je cesta späť,“ upozornil Ušida. „Nissan prejde v Európe na plne elektrický pohon do roku 2030, veríme, že je to správne pre naše podnikanie, našich zákazníkov aj pre našu planétu," dodal.

Japonská automobilka tiež oznámila, že jeden z dvoch nových elektrických modelov, ktoré už potvrdila pre Európu, sa bude vyrábať v jej závode v Sunderlande v severnom Anglicku.

Začiatkom tohto roka Nissan zvýšil ciele pre elektromobily. Snaží sa tak dohnať náskok v tomto segmente, ktorý ovládajú nováčikovia, ako je americká Tesla. Firma oznámila, že do roku 2030 uvedie na trh 19 nových modelov elektromobilov. Už skôr Nissan uviedol, že do fiškálneho roka 2026, ktorý sa končí 31. marca 2027, budú 98 percent jeho predaja v Európe tvoriť elektrifikované vozidlá. Teda buď plne elektrické alebo hybridné, ktoré majú aj veľkú batériu, aj spaľovací motor.

Rovnaký cieľ predávať do roku 2030 v Európe len elektromobily si už skôr stanovila francúzska automobilka Renault, ktorá tvorí s Nissanom alianciu. Taktiež automobilky Ford Motor a Stellantis plánujú prejsť v Európe do roku 2030 na plne elektrické pohony. Volvo plánuje do roku 2030 predávať iba elektromobily celosvetovo, uviedol Reuters