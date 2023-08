Japonská videoherná spoločnosť Nintendo v uplynulom finančnom štvrťroku dosiahla rekordné tržby i zisk. Ťažila zo silného dopytu po novej hre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, aj z úspechu diela Super Mario Bros vo filme, ktorý je založený na obľúbených postavách z jej hier.

Spoločnosť Nintendo vo svojej tlačovej správe oznámila, že jej čistý zisk v prvom finančnom štvrťroku, ktorý sa skončil 30. júna, medziročne vzrástol o 52 percent na 181 miliárd jenov (1,15 miliardy eur). Prevádzkový zisk potom vzrástol o 82 percent na 185 miliárd jenov, zatiaľ čo tržby sa zvýšili o 50 percent na 461 miliárd jenov (2,94 miliardy eur).

Hra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vstúpila na trh v máji a firma do konca júna predala vyše 18,5 milióna kópií. K vysokým tržbám prispela aj snímka Super Mario Bros vo filme, ktorá mala premiéru v apríli. Hodnotu zahraničných príjmov podniku navyše po prepočte zvýšil slabší kurz jenu.

Firma napriek priaznivým štvrťročným výsledkom ponechala bez zmeny celoročný výhľad. Teraz čaká, ako sa bude vyvíjať predaj v kľúčovej vianočnej sezóne. Nintendo za celý finančný rok, ktorý sa skončí 31. marca 2024, očakáva čistý zisk 340 miliárd jenov pri tržbách 1,45 bilióna jenov. Zisk by podľa tejto prognózy medziročne klesol o viac ako pätinu, zatiaľ čo tržby by sa znížili takmer o desatinu.

Firma naďalej predpokladá, že predaj jej konzol Switch sa v celom finančnom roku zníži o 16,5 percenta na 15 miliónov prístrojov. V prvom finančnom štvrťroku sa pritom takmer o 14 percent zvýšil a presiahol 3,9 milióna prístrojov.