V roku 2021 Jeremy Grantham hovoril každému, že globálne trhy s aktívami sú v jednej z najväčších bublín všetkých čias a že prichádza zúčtovanie. Toto zúčtovanie sa podľa neho začalo nasledujúci rok.



Bloomberg uvádza, že spoluzakladateľ americkej spoločnosti pre správu investícií a majetku so sídlom v Bostone GMO hovorí, že hoci si zúčtovanie nedávno vzalo pauzu, teraz je späť a pomstí sa. J. Grantham sa v podcaste Merryn Talks Money vyjadril, že v dôsledku toho by nikto nemal investovať v USA. Predovšetkým varuje pred indexom amerického akciového trhu s malou kapitalizáciou Russell 2000, má vraj vysoké percento zombie spoločností a hrozivú úroveň dlhu. Nazýva ho „najzraniteľnejšou oblasťou“ rastúcich úrokových sadzieb.



Poznamenáva, že takmer všetko ostatné je takisto riskantné. Pri výnosoch na súčasnej úrovni by bolo matematicky rozumné myslieť si, že americký trh ako celok by mohol klesnúť o 50 percent, tvrdí.

Pokiaľ ide o bývanie, J. Grantham hovorí, že bezpečné nie je nikde. Rýchlosť krachu podľa neho závisí od miestnych hypotekárnych trhov a dostupnosti pôžičiek –, ale dynamika je rovnaká: sadzby stúpajú, ceny klesajú.



„Globálne nehnuteľnosti sú všeobecne predražené,“ uviedol britský investor a dodáva: „Rovnako ako farmy, lesy a výtvarné umenie“.