Výzva Roberta Fica prezidentke Zuzane Čaputovej, aby vymenovala úradnícku vládu a podporila opozíciu v snahe presadiť skorší termín predčasných volieb, je politicky účelová. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Predseda Smeru-SD sa podľa neho snaží voličom pripomenúť, že jeho strana podporuje čo najskorší termín volieb a že za pretrvávanie dočasne poverenej vlády pri moci je zodpovedná hlava štátu. „Paradoxom je, že nikomu septembrové voľby nevyhovujú tak ako Smeru. V septembri už ľudia môžu naozaj byť frustrovaní natoľko, že Smer podporia vo vyššej miere,“ povedal Hrabko.

Vláda je v komplikovanej situácii

Vláda je podľa neho z objektívnych dôvodov v komplikovanej situácii a ak počas troch rokov väčšinu voličov svojou politikou presvedčiť nedokázala, v čase straníckej rivality v priebehu volebnej kampane to dokáže zvrátiť už len ťažko. „Všetko bude padať na hlavu vlády, ale s tým dôvetkom, že je za to zodpovedná prezidentka, ktorá mohla vo vhodnom čase vládu vymeniť a postaviť úradnícku. Bolo zlé a horšie riešenie a pani prezidentka si vybrala to horšie,“ tvrdí Hrabko.

Na pozadí de facto už bežiacej kampane pred parlamentnými voľbami sa podľa neho už pripravujú aj kandidáti do budúcoročných volieb hlavy štátu. Prezidentka podľa neho bude musieť zvážiť svoje šance, ako aj možnosti potenciálnych súperov a potom sa rozhodnúť, či bude opätovne kandidovať. „Isté je, že to, čo sa deje dnes, sa odrazí aj vo voľbách hlavy štátu,“ upozornil Hrabko.

Aktivita Fica môže zatieniť Pellegriniho

Aktivita Fica je podľa neho výzvou aj pre mimoparlamentný Hlas-SD, ktorý aktuálne vedie v prieskumoch preferencií politických strán. „Zdá sa, že je iba otázkou času, kedy Robert Fico predbehne Petra Pellegriniho, ak líder Hlasu-SD ostane taký pasívny, ako je,“ tvrdí.

Darovanie slovenských stíhačiek

Na margo hľadania spôsobu, ako darovať slovenské Migy Ukrajine, Hrabko povedal, že asi najschodnejšie riešenie je naozaj to, keď zodpovednosť prevezme na seba rozhodnutím vláda. Ak si bude prezidentka alebo skupina poslancov myslieť, že takéto rozhodnutie je mimo rámca ústavy, môžu sa následne obrátiť s podnetom na Ústavný súd. Vzhľadom na medializované informácie o vysokej kompenzácii, ktorú môže Slovenská republika za tento krok dostať, je však podľa neho otázne, či máme naďalej hovoriť o darovaní lietadiel alebo o obchode s nimi.