Niektorí politici sú z rozhodnutia nestavať nemocnicu Rázsochy v Bratislave z prostriedkov plánu obnovy sklamaní, iní takéto rozhodnutie čakali už skôr. Vyplýva to z ich vyjadrení po piatkovom stretnutí v parlamente k téme výstavby nemocníc z plánu obnovy.

Expremiér a líder mimoparlamentnej strany Demokrati Eduard Heger reagoval, že výstavba nemocnice na Rázsochách z financií plánu obnovy bola dobrým plánom. „Ale nie všetko sa podarí podľa plánu. Ak sa vyskytli prekážky naplnenia plánu, ministerstvo zdravotníctva správne rozhodlo analyzovať riziká omeškania a hrozbu nevyužitia financií z plánu obnovy,“ doplnil. Na pláne B podľa jeho slov začala pracovať už jeho vláda.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) tvrdí, že v tejto veci zlyhal práve Heger. „Hádzal sa o zem, že to všetko zvládne manažérsky, nič nezvládol,“ podotkol. Financie sa mali podľa jeho slov do regionálnych nemocníc presunúť už skôr. „Stratili sme strašne veľa cenného času,“ dodal. V tejto súvislosti poznamenal, že by odkúpil nemocnicu Bory.

Hnutie OĽANO a priatelia je podľa slov jeho poslanca Mareka Šefčíka sklamané z toho, že Rázsochy sa nepostavia z peňazí z plánu obnovy. „Úrad vlády a ministerstvo zdravotníctva by mali urobiť všetko pre to, aby vyrokovali s Európskou komisiou posun termínov, aby sa to predsa len stihlo,“ podotkol. Odmietol, že by za to bolo hnutie zodpovedné. Poukázal na to, že Hegera opakovane upozorňovali na meškanie viacerých míľnikov a ponúkali mu riešenia.

Poslanec za Smer-SD Vladimír Baláž tvrdí, že za stav môže chaos a nedbanlivosť. „Som z toho veľmi sklamaný, neberiem to politicky,“ dodal. Rázsochy by bolo podľa neho vhodné postaviť ako PPP projekt. Ocenil, že predstavitelia vlády mali odvahu prísť a povedať, že hra sa skončila a treba sa pozerať na niečo iné. Zdôrazňuje potrebu koncovej nemocnice v Bratislave. Chce byť v debate, ako má vyzerať nemocnica v Bratislave. Najprv podľa neho treba vedieť, čo potrebujeme, a podľa toho postaviť budovu.

Míľniky a termíny sa nestíhali

Kandidát strany SaS na ministra zdravotníctva Tomáš Szalay súhlasí s rozhodnutím vlády pristúpiť k plánu B. Pripomenul, že na to už viackrát vyzývali. „Peniaze z plánu obnovy sa jednoducho nestihnú minúť na Rázsochy a je potrebné ich presunúť na projekty, ktoré sú vo vyššom štádiu rozpracovanosti,“ dodal s tým, že pri nich naďalej treba plniť míľniky bez omeškania. V prípade projektu v Martine verí, že je pripravený tak dobre, že aspoň hrubá stavba bude môcť byť z plánu obnovy financovaná.

Podpredsedníčka mimoparlamentného Hlasu-SD Zuzana Dolinková skritizovala, že rozhodnutie o zmene financovania nemocnice na Rázsochách prišlo až teraz. „Všetci sme vedeli, že míľniky a termíny sa nestíhajú,“ povedala. Poukázala na to, že Hlas opakovane žiadal o presun financií na iné nemocnice v regiónoch. Zlyhala podľa jej slov Hegerova vláda.

Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska požiadal ministra o predstavenie medicínskeho plánu pre Bratislavu. „Najprv potrebujem počuť od ministra, od vládnych predstaviteľov, ako si predstavujú medicínsku situáciu v Bratislave, a potom sa môžeme vyjadrovať k tomu, ako má vyzerať samotná nemocnica,“ zdôvodnil. Zmenu v prípade nemocnice v Martine považuje za racionálny krok.

Stranu Za ľudí mrzí, že k plánu B muselo dôjsť. Je však podľa nej na mieste, že k nemu vláda pristúpila, pretože problémy boli také veľké, že by sme míľniky nestihli. Trvá na rokovaní o tom, kde by sa peniaze mohli najefektívnejšie využiť.

Projekt výstavby bratislavskej nemocnice Rázsochy sa nebude môcť financovať z plánu obnovy, ale zo štátneho rozpočtu. Po stretnutí so zástupcami politických strán to oznámil minister zdravotníctva Michal Palkovič. K zmenám bolo podľa neho potrebné pristúpiť aj v prípade nemocnice v Martine, zo zdrojov z plánu obnovy sa má postaviť iba do úrovne hrubej stavby.