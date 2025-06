Niektorých ľudí štípu komáre viac než ostatných. Vedci z Rockefellerovej univerzity v New Yorku sa domnievajú, že poznajú príčinu. Podľa ich štúdie z roku 2022 sú ľudia, ktorí majú na pokožke vyššie koncentrácie karboxylových kyselín, pre samičku komára egyptského až stokrát atraktívnejší. Tento druh je známym prenášačom horúčky dengue, ochorenia chikungunya, žltej zimnice a vírusu Zika.

Zistenia by mohli viesť k vývoju nových produktov, ktoré by dokázali zamaskovať alebo upraviť niektoré ľudské pachy. To by komárom sťažilo lokalizáciu „cieľov“, a tým aj teoreticky spomalilo šírenie chorôb. Komáre sú totiž extrémne citlivé na ľudský pach. Parfum či kolínska voda ich neoklamú.

Samičky komárov sa živia krvou, pretože je skvelým zdrojom bielkovín, ktoré potrebujú na rozmnožovanie. „Krv je pre ne ako obrovský proteíový nápoj. Za minútu do seba nasajú ekvivalent 68 kilogramov potravy, ktorú potom využijú na tvorbu vajíčok,“ vysvetlila pre Washington Post spoluautorka štúdie Leslie Vosshall.

Vedci zistili, že ľudia sú pre komáre atraktívnejší, keď sú tehotní, keď vypijú niekoľko pív, alebo dokonca keď použijú určitý druh mydla. Okrem nich im „voňajú“ najmä jedinci s vyššou hladinou karboxylových kyselín na koži. Tieto zlúčeniny produkuje každý prostredníctvom kožného mazu. Priveľká koncentrácia karboxylových kyselín môže kyslo zapáchať a pripomínať syr alebo smradľavé nohy. Práve táto „aróma“ zrejme priťahuje samičky komárov, ktoré prahnú po ľudskej krvi.

Vedci nezistili, prečo niektorí ľudia produkujú viac karboxylových kyselín než iní. Mikrobióm kože každého človeka je totiž jedinečný. Profesor biologických vied LJ Zwiebel radí tým, ktorí sa nechcú stať terčom komárov, aby sa viac sprchovali, pretože tým zo seba zmyjú všetky tie „chutné zlúčeniny“, ktoré hmyzím milovníkom krvi tak veľmi voňajú.