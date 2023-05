Pojem umelá inteligencia (AI) a jej schopnosť nahradiť rôzne profesie sa v poslednom čase skloňuje čoraz častejšie. Podľa odborníkov sú však práce, ktoré AI zrejme nenahradí, aspoň zatiaľ. Okrem iného ide o určité remeslá.

Už od nástupu priemyselnej revolúcie sa hrozilo tým, že nové stroje, od mechanizovaných tkalcovských stavov po mikročipy, nahradia ľudskú prácu. Väčšinou ale zvíťazili ľudia.

Niektorí odborníci ale teraz opäť bijú na poplach a tvrdia, že túto hrozbu nakoniec naplní umelá inteligencia. Inými slovami, že roboty skutočne niektoré profesie nahradia.

Štvrtina prác a hrozivé následky

Podľa marcovej správy americkej investičnej banky Goldman Sachs by generatívna umelá inteligencia mohla zastať až štvrtinu prác, ktoré teraz vykonávajú ľudia, a mohla by nahradiť človeka na 300 miliónoch pracovných miest v Európe a USA.

To by podľa amerického futuristu a autora knihy Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything (Vláda robotov: Ako umelá inteligencia všetko zmení) Martina Forda mohlo mať hrozivé následky.

„Nejde len o to, že by sa to stalo jednotlivcom, ale mohlo by to byť celkom systémové,“ hovorí. „Mohlo by sa to stať mnohým ľuďom, potenciálne úplne náhle, potenciálne všetkým naraz. A to má dôsledky nielen pre týchto jednotlivcov, ale pre celú ekonomiku,“ dodáva.

Emocionálna inteligencia a kreatívne myslenie

Našťastie sú tu aj dobré správy. Odborníci upozorňujú, že sú stále veci, ktoré umelá inteligencia nezvláda. Ide predovšetkým o úlohy, ktoré vyžadujú rýdzo ľudské vlastnosti, ako je napríklad emocionálna inteligencia či kreatívne myslenie. Zmena odboru smerom k profesiám, ktoré tieto vlastnosti využívajú, by tak mohla zmierniť šance, že dotyčného nahradí umelá inteligencia.

„Myslím, že vo všeobecnosti existujú tri kategórie, ktoré budú v dohľadnej budúcnosti relatívne izolované,“ hovorí Ford. „Prvé z nich budú pracovné miesta, ktoré sú naozaj kreatívne: Nerobíte šablónovú prácu, nepreskupujete veci, ale skutočne prichádzate s novými nápadmi a vytvárate niečo nové,“ opisuje.

To ale neznamená, že niektoré kreatívne profesie nemožno nahradiť umelou inteligenciou. V praxi môžu napríklad práce súvisiace s grafickým dizajnom alebo výtvarným umením patriť k prvým, ktoré AI nahradí. Algoritmy môžu bota nasmerovať k analýze miliónov obrázkov, čo umožní umelej inteligencii okamžite zvládnuť estetiku, píše BBC.

Podľa Forda však určitú istotu ponúkajú iné druhy kreativity „vo vede a medicíne a práve... ľudia, ktorých prácou je vymýšľanie novej právnej stratégie alebo obchodnej stratégie. Myslím, že tam bude aj naďalej miesto pre ľudí“, hovorí.

Remeslá aj sofistikované vzťahy

Ďalšou kategóriou profesií, ktoré podľa Forda len tak nevystriedajú AI, sú práce, ktoré závisia od „sofistikovaných medziľudských vzťahov“. V tejto súvislosti hovorí o obchodných konzultantoch, zdravotných sestrách či investigatívnych novinároch. „Ide o práce, v ktorých musíte veľmi dobre rozumieť ľuďom. Myslím, že to bude trvať ešte veľa dlho, kým bude umelá inteligencia schopná komunikovať spôsobom, ktorý skutočne buduje vzťahy,“ povedal.

Treťou bezpečnou voľbou zamestnania sú podľa Forda profesie, ktoré „vyžadujú značnú mobilitu, zručnosť a schopnosť riešiť problémy v nepredvídateľnom prostredí“. Do tejto oblasti spadá mnoho remeselných profesií, napríklad elektrikári, inštalatéri či zvárači.

„Sú to práce, v ktorých sa neustále potýkate s novými situáciami,“ dodáva Ford. „Ich automatizácia je pravdepodobne najťažšia zo všetkých. Aby ste mohli takéto profesie automatizovať, potrebovali by ste robotu ako zo science fiction. Potrebovali by ste C-3PO z Hviezdnych vojen,“ myslí si.

Podľa ekonómky Joanne Song McLaughlinovej z univerzity v Buffale nahradia časť úkonov vo väčšine profesií nové technológie. „V mnohých prípadoch nebude profesia bezprostredne ohrozená,“ hovorí s tým, že sa ale zmení spôsob, ako je vykonávaná.

„Je ľahké si predstaviť, že napríklad umelá inteligencia bude odhaľovať rakovinu oveľa lepšie, ako by to dokázali ľudia. Predpokladám, že v budúcnosti budú lekári túto novú technológiu využívať. Nepredpokladám ale, že bude nahradená úloha lekára,“ dodáva.

Hoci robot možno bude schopný podľa nej rakovinu nájsť lepšie ako človek, väčšina ľudí to rovnako bude chcieť počuť od lekára. Rovnaké je to takmer pri všetkých iných profesiách, myslí si ekonómka. Dodáva, že ľudia by sa mali zamyslieť nad tým, aké časti ich práce môže nahradiť umelá inteligencia a aké zručnosti môžu ponúknuť oni a zdokonaľovať sa v nich; v tejto súvislosti spomína komunikáciu a sociálne zručnosti.

Ďalšou chybnou úvahou ohľadom AI podľa Forda je, že prvé budú nahradené neodborné profesie. „Môžeme si myslieť, že biely golier je v potravinovom reťazci vyššie ako vodič,“ hovorí. „Budúcnosť bielych golierov je však ohrozená viac ako budúcnosť vodiča Uberu, pretože ešte nemáme samoriadiace autá, ale AI určite vie písať správy. V mnohých prípadoch budú vzdelanejší pracovníci viac ohrození ako tí najmenej vzdelaní. Predstavte si človeka, ktorý pracuje ako upratovač hotelových izieb - takúto prácu je naozaj ťažké automatizovať,“ sumarizuje.