Keď sa človek prejde uličkou v ktoromkoľvek španielskom, talianskom, ale aj švajčiarskom, ba dokonca rumunskom supermarkete číha na neho celý rad produktov od Grupo Bimbo. Ide o mexickú nadnárodnú potravinársku spoločnosť so zastúpením v 34 krajinách v Amerike, Európe, Ázii a Afrike. Pýši sa tým, že „vytvára zážitky po celom svete“. Má však aj ďalšie špecifikum; v čase divokej inflácie sa jej podarilo zvyšovať ceny bez toho, aby prišla o zákazníka a zároveň si ochránila ziskové marže. Ako je to možné? zamýšľa sa denník Financial Times.

Cena akcií Grupo Bimbo sa za posledné tri roky viac ako zdvojnásobila. Aktuálne sa jej ročný objem predaja ráta na 15 miliárd dolárov. Miera inflácie v Mexiku je v súčasnosti 4,7 percenta, ale od roku 1945, keď bola založená spoločnosť Grupo Bimbo, prešla mnohými turbulenciami. Priemerná inflácia za posledných 60 rokov dosahovala 19 percent ročne.



Ak sa pozrieme na krajiny, v ktorých dnes výrobca potravín pôsobí tiež, v Argentíne je inflácia okolo 115 percent ročne. Vo Venezuele je to až 400 percent.

V čase vysokej inflácie väčšinou vládne pokušenie kupovať stabilné dlhopisy, stavať na hotovosť a zvyšovať úspory na účtoch s vysokým výnosom. Ale často nezaručujú skutočný výnos. Akcie sú menej predvídateľné, čo je pre investorov nepríjemné. Experti však naznačujú, že z dlhodobého hľadiska sú lepšie v poskytovaní reálnych výnosov nad úrovňou inflácie.

Prospešná inflácia

Pre niektoré firmy je dokonca inflácia prospešná, pretože poskytuje spoločnostiam zámienku na zvyšovanie cien. Samozrejme, niektoré spoločnosti sa vyrovnávajú s infláciou lepšie ako iné. Spoločnosti, ktoré to zvládajú najlepšie, vo všeobecnosti vyrábajú veci alebo ponúkajú služby, bez ktorých sa ľudia len ťažko zaobídu. Majú málo konkurentov aj nízky dlh.



Mexiko nemá len Grupo Bimbo, ale aj Femsu, ktorá sa podľa Bloombergu môže pochváliť 12-násobným ziskom. Vyrástla z distribútora Coca-Coly a túto distribučnú sieť využila na rozvoj obchodov so zmiešaným tovarom. Faktom takisto je, že Mexiko ťaží z oživenia v Spojených štátoch podporovaného mnohými spoločnosťami na sever od svojich hraníc, ktoré uprednostňujú mať časti dodávateľských reťazcov bližšie k domovu namiesto toho, aby sa príliš spoliehali na ázijský outsourcing.



Rastúce výnosy z hotovosti a fixného príjmu vyzerajú atraktívne a majú svoje miesto v portfóliu. Ak však chcete poraziť infláciu, akcie sú miestom, kam sa treba pozrieť, odporúča Financial Times s tým, že príťažlivé sú najmä spoločnosti ako Grupo Bimbo.