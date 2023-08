Letecká spoločnosť Korean Air začne od pondelka asi na tri týždne pred nástupom do lietadla kontrolovať váhu cestujúcich. Vyplýva to zo zákona, podľa ktorého musia aerolinky vážiť pasažierov a ich batožinu aspoň raz za päť rokov, pretože je to dôležité pre bezpečnosť letových operácií, informuje portál CNBC. Verejnosť na túto správu podľa miestnych médií zareagovala negatívne.

Je rozumné vážiť cestujúcich?

„Určite nie,“ povedal Vance Hilderman, generálny riaditeľ spoločnosti pre leteckú bezpečnosť Afuzion. Z hľadiska bezpečnosti to podľa neho nemá význam. „Ak vezmeme do úvahy malé lietadlo ako Bombardier alebo Embraer a máme na palube desať veľmi obéznych ľudí, tak by tam mohol nastať iba malý rozdiel," uviedol.

V rámci veľkých lietadiel ako Boeing 737, kde sa zmestí 120 ľudí, sa s trochu vyššou váhou počíta, dodal Hilderman. Letecký softvér dokáže let prispôsobiť váhe, hustote vzduchu a iným faktorom, preto k ohrozeniu bezpečnosti nedôjde ani v situáciách, keď sa zloženie cestujúcich líši. Ranné lety napríklad využívajú najmä podnikatelia a tí zvyknú vážiť viac než priemerní pasažieri.

Výrazný nárast váhy na jedného cestujúceho je vzhľadom na váhu paliva, batožiny a lietadla samotného zanedbateľný, poznamenal Hilderman. „Palivo váži 20-krát viac než cestujúci dokopy,“ dodal.

Podľa inštruktora na Floridskom technologickom inštitúte Shema Malmquista je váženie dobrým nápadom. Výpočty týkajúce sa výkonnosti lietadla – dĺžka pristávacej dráhy, stúpanie, dĺžka pristátia, nadmorská výška – závisia aj od váhy. „Používame priemernú váhu cestujúcich. Tí sú však čoraz ťažší. Tristo ľudí, ktorí vážia viac než priemerný pasažier, môže spôsobiť výrazné preťaženie lietadla,“ zdôraznil inštruktor.

Kontrola váhy

Air New Zealand vážil ľudí v júni z dôvodov týkajúcich sa bezpečnosti a efektívnej spotreby paliva. Finnair to isté urobil v roku 2017 a Hawaiian Air zákazníkov niekoľkokrát odvážil na letoch medzi Honolulu a Americkou Samoou.

V Spojených štátoch sa cestujúci váženiu pravdepodobne vyhnú, hoci v letovej správe Federálneho leteckého úradu z roku 2019 sa uvádza, že letecké spoločnosti majú túto možnosť.

V Európe dodržiavajú aerolinky predpisy Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva. EASA v rokoch 2008 a 2009 odvážila takmer 23-tisíc cestujúcich a zistila, že ich váha v priemere stúpla o tri až päť kilogramov. Podľa správy z roku 2022 sa priemerná váha odvtedy znovu trochu zvýšila na 82 kilogramov pre mužov a 68 kilogramov pre ženy.

Budúcnosť sedadiel

Váha cestujúcich je kontroverznou témou. Ľudia s nadváhou sa cítia diskriminovaní a sťažujú sa na príliš úzke uličky a sedadlá.

Výkonná riaditeľka neziskovej organizácie National Association to Advance Fat Acceptance Tigress Osbornová ozrejmila, že väčšina veľkých aeroliniek reagovala na potreby cestujúcich s nadváhou tak, že im ponúkla tieto tri možnosti: priplatiť si za väčšie sedadlo, kúpiť si dve miesta alebo zostať doma.

Zväčšovanie všetkých sedadiel v lietadle je podľa Hildermana matematicky možné, no nepraktické. „Priemer trupu lietadla je daný. Momentálne je v prevádzke 29-tisíc komerčných lietadiel a ročne vyrobíme približne iba 1 500 kusov. Trvalo by to 20 rokov, kým by sme ich všetky nahradili,“ povedal Hilderman.

Zväčšenie sedadiel by bolo na úkor uličiek, ktoré sú už tak dosť úzke. Ak by mali výrobcovia lietadiel zväčšiť aj šírku uličky, museli by z každého radu odstrániť jedno sedadlo, čo by viedlo k celkovému zdraženiu leteniek o 20 až 25 percent.