Viac než tri štvrtiny slovenských miest zaznamenali od roku 1996 menší či väčší úbytok obyvateľstva. Medzi 141 sídlami je len 32 takých, ktorým sa podarilo populáciu zvýšiť.
TREND nadväzuje na rebríček miest s najväčším úbytkom obyvateľov a prináša zoznam desiatich slovenských miest s najväčším prírastkom populácie. Zdá sa, že demografické prognózy sú v ich prípade priaznivejšie, čo môže ovplyvniť intenzitu ekonomickej a investičnej aktivity nielen v samotných mestách, ale aj priľahlých regiónoch. S vyšším počtom obyvateľov sa zvyšujú aj príjmy z podielových daní, ktoré môžu mestá investovať do ďalšieho rozvoja.
Rebríček vychádza z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR za roky 1996 až 2024. TREND vyjadril reálne prírastky v percentuálnych podieloch.
Poznámka: Limitujúcim faktorom interpretácie údajov sú občasné štatistické odchýlky spôsobené nenahlásením úmrtí či narodení zo strany miest.
10. Moldava nad Bodvou
prírastok obyvateľstva: + 9,03 %
pribudlo 851 obyvateľov
Top desiatku uzatvára východoslovenské mesto Moldava nad Bodvou. Podarilo sa mu zvýšiť počet obyvateľov aj napriek tomu, že sa nachádza v jednom z najmenej rozvinutých okresov Košice – okolie. Z vyše 10-tisíc obyvateľov sa k slovenskej národnosti hlási vyše polovica, zvyšok sú obyvatelia maďarskej a rómskej národnosti.
Do roku 2005 rástol počet obyvateľov nielen vďaka vyššiemu prirodzenému prírastku, ale aj vďaka kladnému migračnému saldu. Časom začalo mesto opúšťať viac ľudí, než sa do neho nasťahovalo, no obyvateľov vďaka vyššej pôrodnosti aj naďalej pribúdalo. Prirodzený prírastok prestal vykrývať zápornú migráciu okolo roku 2018. Odvtedy sa populácia s výnimkou roku 2022 pomaly zmenšuje.