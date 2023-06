Nezamestnanosti aj v máji 2023 výrazne pomohli aktivačné práce. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o májovej nezamestnanosti, ktoré v utorok zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.

„Nezamestnanosť (disponibilná) aj v máji pokračovala v pomerne dynamickom poklese. Podobne ako v apríli však aj v máji k nemu významnou mierou prispeli najmä technické vplyvy, konkrétnejšie dočasný reštart aktivačných prác (po úprave legislatívy). Aj po očistení o tento efekt síce nezamestnanosť ďalej klesala, avšak jej pokles sa už v porovnaní s úvodom roka predsa len spomalil,“ spresnil.

Zdôraznil, že máj so sebou priniesol aj viacero zastavení alebo dokonca otočení trendov z úvodu roka. Zintenzívnenie pohybu v štatistikách úradov práce z prelomu rokov, zdá sa, už odznelo. Počet nezamestnaných, ktorí si počas mája našli novú prácu, bol –po zohľadnení tradičnej sezóny – najnižší počas tohto roka. Na druhej strane, ďalej sa zmierňoval aj počet novoregistrovaných uchádzačov o prácu.

„Trh práce, zdá sa aspoň nateraz, relatívne dobre odoláva energetickej kríze a spomaleniu ekonomického rastu. Májová stabilizácia niektorých kľúčových ukazovateľov ako napríklad počet voľných pracovných miest naznačuje, že ani v nasledujúcich mesiacoch by sme nemuseli pozorovať nárast miery nezamestnanosti. Na druhej strane, ďalší pokles miery nezamestnanosti bude najskôr spomaľovať nesúlad medzi štruktúrou dopytu po pracovnej sile a jej ponuky, a to či už v smere kvalifikácie, tak v smere regionálnej disproporcie. Zvýšenú volatilitu do nezamestnanosti môžu v zostávajúcich mesiacoch roka stále vnášať aktivačné práce,“ dodal Koršňák.

„Efektivita obsadzovania pracovných miest sa v porovnaní so situáciou pred rokom mierne zlepšila, keďže je nižší počet nezamestnaných aj voľných miest. Treba však povedať, že situácia sa už zlepšuje iba nepatrne a obsadzovanie voľných miest z domácich zdrojov sa deje iba veľmi pomaly. Vzhľadom na rozbeh sezónnych poľnohospodárskych a čiastočne snáď aj stavebných prác môže miera nezamestnanosti počas letných mesiacov ešte mierne poklesnúť. Väčšiemu poklesu však bude brániť aj postupný príchod absolventov do štatistík, ktorí si budú následne postupne hľadať svoje prvé zamestnanie,“ doplnil Marek Gábriš, analytik ČSOB.

ÚPSVR informovalo, že podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve Slovenska sa v máji 2023 po prvý raz dostal pod štyri percentá a dosiahol 3,9 percenta. Nezamestnanosť meraná týmto ukazovateľom klesala v máji už štvrtý mesiac po sebe. Podružný ukazovateľ, miera evidovanej nezamestnanosti, dosiahla v máji 5,10 percenta.