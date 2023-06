V Kanade minulý mesiac nečakane zaniklo viac než 17-tisíc pracovných miest a miera nezamestnanosti zaznamenala prvý rast za deväť mesiacov. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje kanadského štatistického úradu Statistics Canada.

Štatistici zverejnili, že v máji zaniklo v Kanade 17 300 pracovných miest. Zároveň sa zvýšila nezamestnanosť, a to z päť percent v apríli na 5,2 percenta, čo predstavuje prvý rast nezamestnanosti od augusta minulého roka. Úroveň päť percent dosiahla nezamestnanosť v Kanade prvýkrát v decembri 2022 a odvtedy sa až do mája nemenila.

Údaje zverejnené štatistickým úradom zaostali za očakávaniami. Analytici oslovení agentúrou Reuters totiž počítali s vytvorením 23 200 nových pracovných miest a aj keď očakávali zvýšenie nezamestnanosti, odhadovali, že sa posunie iba na 5,1percenta.

Nepriaznivo sa vyvíjala nezamestnanosť najmä v kategórii mladých ľudí, teda vo veku od 15 do 24 rokov. Práve situácia v tejto vekovej skupine do veľkej miery ovplyvnila vývoj na celkovom trhu práce. V spomínanej vekovej kategórii zaniklo v Kanade v máji 77 300 pracovných miest, zatiaľ čo v hlavnej vekovej skupine od 25 do 54 rokov sa ich takmer 63-tisíc vytvorilo.

Čo sa týka sektorov, trh práce ovplyvnili služby. V tejto oblasti v máji zaniklo viac než 40-tisíc pracovných miest. Vo výrobe síce nové miesta vznikli, prepad v službách však nedokázali vykompenzovať.