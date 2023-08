Z takých silných centier finančného sveta Spojených štátov, akými sú New York a Kalifornia sa vytrácajú dôležití aktéri. V posledných rokoch bolo možné sledovať ako sa Elliott Management utáboril v meste West Palm Beach na Floride, AllianceBernstein odišiel do Nashvillu v Tennessee a Charles Schwab sa presťahoval na predmestie texaského Dallasu.



Po prvýkrát boli teraz zverejnené čísla, ktoré presne kvantifikujú rozsah tohto exodu. Oba štáty prišli za posledné tri roky o firmy, ktoré spravovali takmer bilión dolárov aktív, vypočítala agentúra Bloomberg News.



Veľké sťahovanie firiem zo severovýchodného a západného pobrežia znamená stratu tisícok dobre platených pracovných miest a zaťažuje mestské a štátne kasy znížením daňových príjmov. Trhy s komerčnými nehnuteľnosťami takisto stratili cenných nájomcov v čase, keď zápasili s novou realitou hybridnej práce.

Je pravda, že oblasť New Yorku zostáva najmocnejším americkým centrom pre správu aktív, ale juh v tomto smere zažíva veľký boom. Ceny domov v Miami prudko stúpajú a množstvo nových kancelárskych budov je vo výstavbe. Finančný priemysel v Dallase expanduje najrýchlejším tempom od ropného prepadu v osemdesiatych rokoch. Nové areály ponúkajú prácu tisíckam zamestnancov Goldman Sachs Group, Wells Fargo aj Charles Schwab.

Drahý sever, lacnejší juh

Rozhodnutie sťahovať sa pramení z túžby firiem po nižších daniach, teplejšom počasí a lacnejších sídlach. „Južné slnečné oblasti už nie sú len miestom tradičných priemyselných odvetví, ako je ropa a plyn, nezameriavajú sa len na cestovný ruch alebo komunitu dôchodcov,“ povedala prezidentka think-tanku Brookings Institution Amy Liuová.



Od začiatku roka 2020 do konca marca 2023 presťahovalo viac ako 370 investičných spoločností svoje sídlo do iného štátu. Je to približne 2,5 percentný podiel z celkového počtu, pričom tieto firmy spravujú aktíva v hodnote 2,7 bilióna dolárov. Prevažná väčšina migrácie bola z oblastí s vysokými životnými nákladmi na severovýchode a na západnom pobreží a smerovala na Floridu, do Texasu a ďalších južných oblastí.

Florida bola hlavnou destináciou pre spoločnosti, ktoré opustili New York, pričom Icahn Capital Management a ARK Investment Management patrili medzi najvýznamnejšie. Tí, ktorí odchádzajú z Kalifornie, sú menej motivovaní počasím. Hlavnou destináciou pre tieto firmy bol Texas, ktorý ponúka nižšie životné náklady a žiadnu štátnu daň z príjmu.

Dane však ani zďaleka nie sú jediným lákadlom na premiestnenie spoločností, tvrdí John Cummings, riaditeľ Texas Capital Bancshares. Do Dallasu sa presťahoval v januári 2022 po tom, čo 30 rokov pracoval v oblasti financií na Manhattane. „Myslím, že podnikateľské prostredie v Texase je naozaj kvalitatívne veľmi optimistické,“ povedal. „Teraz je tu skutočne rôznorodá ekonomika, ktorá nie založená len na rope a plyne. Je zrejmé, že existuje značný prílev spoločností z rebríčka Fortune 500. Talent má tendenciu nasledovať príležitosť,“ dodal.

Medzi oblasti, ktoré zaznamenali najmenšie straty, sa radí štát Washington. Počas sledovaného obdobia zavelili na odchod len tri firmy. Z majetku však ubudlo až 19 percent, pretože jedným z tých, ktorí odišli, bola spoločnosť Fisher Investments s 211 miliardami dolárov.