Starlink sa stal neoceniteľným pomocníkom ukrajinskej armády v jej trojročnom boji proti ruskej agresii. Miliardár Elon Musk dodal tento satelitný internetový systém Ukrajine prostredníctvom svojej firmy SpaceX v roku 2022, aby ním vojnou zmietaná krajina mohla nahradiť komunikačnú infraštruktúru, ktorej veľkú časť z prevádzky vyradili rozsiahle útoky nepriateľských vojsk. Hoci prevádzku mnohých ukrajinských terminálov Starlink financuje Európa, napäté vzťahy medzi Washingtonom a Kyjevom vyvolali obavy z toho, že dôjde k prerušeniu dodávania tejto služby.

Poľsko rozdúchalo vášne

Spomedzi únijných krajín prispieva na fungovanie Muskovho systému na Ukrajine najviac Varšava. Poľský minister zahraničných vecí Radosław Sikorski zdôraznil, že poľské ministerstvo digitalizácie financuje polovicu z 42-tisíc ukrajinských terminálov Starlink. Ročne ho to vyjde na zhruba 50 miliónov dolárov. Nedávno však poznamenal, že Ukrajina možno bude potrebovať nájsť k tejto službe alternatívu.

E. Muska jeho slová nenechali chladným. „Buď ticho, malý muž. Platíte len zlomok nákladov. A za Starlink neexistuje žiadna náhrada,“ reagoval miliardár rozhorčene. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio obvinil R. Sikorského z toho, že si vymýšľa a naznačil, že je nevďačný. „Nikto sa Ukrajine nevyhrážal odpojením. A poďakujte sa, pretože bez Starlinku by Ukrajina túto vojnu prehrala už dávno a Rusi by teraz stáli na poľských hraniciach,“ dodal.

R. Sikorského verejne skritizovala aj poľská nacionalistická opozičná strana Právo a spravodlivosť. „Hádka s Američanmi na X je presne to, čo v tomto kľúčovom čase potrebujeme,“ nešetril sarkazmom na X jej poslanec Marcin Przydacz.

Nepredvídateľný poskytovateľ

Na začiatku ruskej invázie E. Musk otvorene podporoval Ukrajinu. Jeho postoj sa ale odvtedy radikálne zmenil. V októbri 2022 napríklad zverejnil na mikroblogovacej sieti X mierový plán na ukončenie vojny, podľa ktorého by svet musel uznať ruskú anexiu Krymu.

Nedávno na X nepriamo naznačil, že by Kyjev mohol o prístup k Starlinku prísť. Podľa neho by sa v tom prípade padla celá frontová línia Ukrajiny. Aj americkí vyjednávači, ktorí tlačia na Kyjev, aby s USA čím skôr podpísal dohodu o kritických nerastných surovinách, naznačili možnosť obmedzenia prístupu k Starlinku. S odvolaním sa na tri zdroje oboznámené so situáciou to uviedla agentúra Reuters.

Hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí v tejto súvislosti pripomenul, že pokiaľ ide o poskytovanie služieb Starlink, zo strany USA nejde o dobročinnosť, keďže Poľsko za ne platí predplatné. Varšava je tak pripravená hľadať alternatívy, ak by E. Musk ukázal, že je „nespoľahlivým poskytovateľom“.

Miliardár ale nakoniec vyhlásil, že ukrajinské terminály Starlink nikdy nevypne, a to bez ohľadu na to, ako veľmi nesúhlasí s politikou Kyjeva. „Nič také by sme nikdy neurobili a ani by sme to nezneužili pri vyjednávaní,“ dodal.

Hľadá sa náhrada

Európska komisia už začala zisťovať, ako by mohla Ukrajine pomôcť zabezpečiť alternatívnu satelitnú komunikačnú sieť. Nateraz EÚ rokuje s francúzskym operátorom Eutelsat Communications, ktorého akcie vzrástli šesťnásobne po tom, čo únijní politici prisľúbili zvýšenie obranných výdavkov.

Spoločnosť už na Ukrajine pôsobí a má tam tisíce terminálov. Nie všetky sú však pripojené do siete, uviedla pre agentúru Bloomberg generálna riaditeľka Eutelsatu Eva Berneke. Firma začala s dodávateľmi rokovať o poskytovaní vojenských aj štandardných terminálov. Poskytnúť Ukrajine náhradu za 40-tisíc Starlinkov jej však bude trvať mesiace. Aby Eutelsat mohol rýchlo zvýšiť počet terminálov, potrebuje najprv získať potrebnú finančnú a logistickú podporu, dodala riaditeľka. Podľa výskumníka Hamisha Lowa z Enders Analysis bude firme trvať roky, kým bude schopná ukrajinským vojakom a civilistom poskytnúť spojenie porovnateľné so Starlinkom.

Terminály od francúzskej spoločnosti nie sú také lacné ani mobilné ako tie, ktoré ponúka Muskov SpaceX. Sieť OneWeb od Eutelsatu má na obežnej dráhe vo výške 1 200 kilometrov nad Zemou vyše 600 satelitov. Starlink disponuje 7 000 satelitmi, ktoré sú oveľa nižšie – vo výške 550 kilometrov. Nižšia obežná dráha znamená, že na pokrytie celej planéty treba viac satelitov a majú aj kratšiu životnosť. Zároveň ale poskytujú rýchlejšie pripojenie a sú na účely komunikácie vhodnejšie.