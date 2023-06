Desatina zamestnancov v Českej republike zažila šikanovanie na pracovisku za posledných päť rokov. Najčastejšie to boli ľudia z predaja a marketingu. Šikanovanie sa zvyčajne prejavovalo neustálou kritikou a posmechom. V dvoch percentách prípadov sexuálne obťažovanie a v ďalších dvoch percentách fyzické násilie.

To sú výsledky prieskumu, ktorý medzi uchádzačmi o zamestnanie uskutočnila personálna agentúra Grafton Recruitment.

Prieskum sa uskutočnil online vo februári a marci 2023. Prieskumu sa zúčastnilo 1 500 respondentov z Českej republiky.

Bossing verzus mobbing

„Šikanovanie v práci zvyčajne začína dlhotrvajúcimi nepriateľskými vzťahmi medzi kolegami, ktoré potom eskalujú do ponižovania a iných prejavov. Častejšie je šikanovanie nadriadeného voči podriadenému, takzvaný bossing. Prejavuje sa to napríklad zadávaním nemožných úloh, neustálou kritikou, iróniou a dokonca zosmiešňovaním či zanedbávaním," povedala Jitka Součková, marketingová riaditeľka Grafton Recruitment.

Podľa nej existuje aj šikana zo strany podriadených alebo kolegov na rovnakej úrovni, takzvaný mobbing. Ženy sú s väčšou pravdepodobnosťou šikanované ako muži. „Narušená psychika, zvýšená absencia v práci, zvyšujúca sa chybovosť, klesajúca produktivita, všadeprítomný stres, to je len malý zoznam problémov, ktoré šikanovanie na pracovisku prináša," dodala Součková.

Šikanovanie môže byť tiež dôvodom zvyšujúcej sa fluktuácie, pretože 48 percent šikanovaných vyriešilo situáciu odchodom zo zamestnania. Štvrtina išla s problémom k svojmu nadriadenému a štvrtina sa zdôverila svojim kolegom. V prípade, že by boli svedkami šikanovania, respondenti prieskumu by sa v drvivej väčšine prípadov pokúsili situáciu vyriešiť.

Polovica by išla k nadriadenému, 26 percent by povedalo kolegom o šikanovaní a 16 percent by riešilo situáciu s oddelením ľudských zdrojov spoločnosti.

Interný oznamovací systém - Whistleblowing

Po novom by šikanovaniu a inému protiprávnemu konaniu na pracovisku malo pomôcť zavedenie systému - whistleblowingu, teda interného oznamovacieho systému. V súčasnosti ho môže využívať 21 percent respondentov prieskumu, ale od augusta tohto roka by mali mať tento systém v prevádzke všetky spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami.

Podľa skúseností spoločností, kde už bol whistleblowing zavedený, funkčný systém zlepšil atmosféru na pracovisku a zvýšil spokojnosť zamestnancov. „Ľudia sa nemusia báť nahlásiť nezákonné alebo neetické správanie, ako aj šikanovanie, diskrimináciu, nespravodlivé zaobchádzanie či obavy o bezpečnosť pracovného prostredia. A práve to prináša na pracovisko pokojnejšiu atmosféru, transparentnosť a vyššiu spokojnosť," povedala Součková.

Podľa nej sa zamestnávatelia nemusia obávať výrazného preťaženia, pretože napríklad podľa prieskumu spoločnosti NAVEX Global dostávajú spoločnosti v európskych krajinách v priemere päť oznámení na viac-menej tisíc zamestnancov ročne. V USA, kde sa systém zrodil, je to desať oznámení ročne.