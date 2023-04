Moderne sa v poslednej fáze testovania jej prvej experimentálnej vakcíny proti chrípke nepodarilo zhromaždiť dostatok údajov. Firma to chce teraz skúsiť s jej novou verziou, informuje agentúra Bloomberg.

Farmaceutický gigant testoval svoju mRNA vakcínu proti chrípke na zhruba 23-tisíc ľuďoch vo veku od 50 a viac rokov. Výsledky potom porovnal s tradičnými očkovacími látkami. Podľa panelu nezávislých vedeckých poradcov táto štúdia nepriniesla dostatok informácií, a tak Moderne odporučil, aby v testoch pokračovala. Firma preto tento mesiac plánuje do poslednej fázy testovania posunúť aktualizovanú verziu tejto vakcíny.

Rozvoj očkovacej látky proti chrípke je pre budúcnosť Moderny kľúčový. Predaj vakcíny proti covidu by mal podľa prognóz firmy klesnúť, keďže väčšina ľudí si už proti ochoreniu vytvorila imunitu. Ani záujem o posilňujúcu dávku nie je práve vysoký. Očkovacia látka proti chrípke by tak mohla posilniť zisky spoločnosti, ktorá vkladá nádej aj do kombinovaných vakcín proti covidu, chrípke a potenciálne aj respiračnému syncyciálnemu vírusu (RSV).

Než ich však začne vo svojich laboratóriách miešať dokopy, bude Moderna musieť dokázať, že každá z týchto očkovacích látok funguje aj samostatne. Tá chrípková ju zatiaľ v jej plánoch zdržuje. Ambíciou firmy je aj napriek tomu s distribúciou kombinovaných vakcín začať najneskôr do roku 2025.