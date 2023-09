Automobilový priemysel prechádza transformáciou a čínske automobilky prijali európsku pozvánku, hovorí Milan Kočka, šéf slovenského zastúpenia značky Toyota, v rozhovore pre spravodajský portál Pravda.sk a odvoláva sa na rozhodnutie Európskej únie ukončiť výrobu áut so spaľovacími motormi do roku 2035.

Čínski hráči tak podľa neho prídu na európsky trh s „agentúrnym“ alebo priamym predajom, „čím výrazne znížia svoje náklady a zvýšia svoju konkurencieschopnosť.“ Na to však potrebujú vybudovať sieť dílerov a zároveň musia splniť zákonné podmienky o homologizácii a certifikáty o zhode. V prípade predaja sa však najskôr zamerajú na krajiny s vybudovanou infraštruktúrou. Podľa Kočku sa na Slovensku budú objavovať najskôr čínske autá z nižších segmentov, ktoré budú dovezené z iných krajín.

„Čínska konkurencia bude hrozbou pre tie značky, pre ktoré je Európa hlavným trhom a ktoré stavajú všetko na jednu kartu - batériové elektromobily,“ hovorí šéf slovenskej Toyoty a zdôrazňuje fakt, že v väčšinou surovín na výrobu batériu disponuje práve Čína.

Zástupca japonskej automobilky preto dodáva, že Toyota „bude naďalej investovať do vývoja súčasných technológií, čím bude minimálne do 2035 pripravená popri elektromobiloch ponúknuť európskym zákazníkom zmysluplnú alternatívu v podobe hybridov, plug-in hybridov, vozidiel na vodík a ekologických spaľovacích motorov.“ Výroba sa zameria aj na elektromobily, pričom cieľom do roku 2030 je mať celosvetovo až 30 modelov vozidiel s nulovými emisiami.

Orientácia na vodík či hybridné vozidlá je podmienená najmä z nedostatočne rozvinutej infraštruktúry pre elektromobily, alebo „kde nie je dostupná elektrická energia z obnoviteľných zdrojov.“

„Z môjho pohľadu je lepšie dostať na cesty čo najviac moderných nízkoemisných vozidiel, ako zvýšiť podiel z predaja elektromobilov na 5 percent alebo dokonca na 10 percent,“ uzatvoril Kočka v rozhovore.