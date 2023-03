Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odvolal v nedeľu večer ministra obrany Joava Galanta, ktorý sa deň predtým vyslovil proti kontroverznej reforme súdnictva. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu denníka The Jerusalem Post.

Prvý nesúhlas

Galant v sobotu vyzval na okamžité pozastavenie kontroverznej vládnej reformy súdnictva v Izraeli. Tvrdil totiž, že o navrhovaných zmenách je potrebné rokovať s opozíciou. Išlo o prvý verejný nesúhlas s reformou z radov izraelskej vlády.

Návrhy justičných zmien boli verejnosti predstavené začiatkom januára a odvtedy sa proti nim v krajine konajú masové protesty.

Netanjahu v nedeľu Galantovi povedal, že ako minister obrany prišiel o jeho dôveru po tom, ako v sobotu ,,konal poza chrbát vlády".

Izraelský denník Maariv uvádza, že Netanjahu má teraz 48 hodín na to, aby vymenoval nového ministra obrany.

Ohrozenie izraelskej bezpečnosti

Galant vo svojej prvej reakcii na odvolanie napísal, že jeho ,,životným poslaním" vždy bola a aj vždy bude ,,bezpečnosť štátu Izrael". Odvolanie ministra už kritizovala opozícia.

Opozičný líder a expremiér Jair Lapid na Twitteri uviedol, že Netanjahu odvolal Galanta, lebo ,,varoval pred ohrozením izraelskej bezpečnosti". Prepustenie ministra zároveň označil za ,,nové dno" vlády. Netanjahu sa podľa Lapida mohol zbaviť Galanta, nemôže sa však zbaviť reality a Izraelčanov, ktorí protestujú proti ,,šialenstvu" jeho koalície. ,,Premiér predstavuje ohrozenie izraelskej bezpečnosti," dodal.

,,Netanjahu dnes večer uprednostnil politiku a seba pred bezpečnosťou," uviedol zase bývalý minister obrany Benny Ganc s tým, že Izrael ,,čelí jasnému ohrozeniu bezpečnosti".

Vládny návrh reformy justície by umožnil parlamentu zrušiť rozhodnutia najvyššieho súdu a Netanjahuovej koalícii v Knesete by dal konečné slovo pri všetkých vymenovaniach sudcov. Netanjahuovi spojenci tvrdia, že plán je potrebný na obmedzenie toho, čo považujú za nadmerné právomoci nevolených sudcov.

Odporcovia reformy tvrdia, že by zničila systém bŕzd a protiváh v krajine, a to sústredením moci do rúk Netanjahua a jeho vládnej koalície. Poukazujú aj na to, že Netanjahu, ktorý je súdený pre obvinenia z korupcie, je v konflikte záujmov.

Masové protesty

V reakcii na odvolanie izraelského ministra obrany Joava Galanta premiérom Benjaminom Netanjahuom sa v nedeľu večer vo viacerých izraelských mestách konali spontánne masové demonštrácie. Informujú o tom denník Haarec a televízia Sky News.

Davy ľudí s izraelskými zástavami demonštrovali podľa polície na viac ako 150 miestach vrátane Tel Avivu, Jeruzalema, Beerševy a Haify, kde zablokovali cesty a križovatky.

Stovky demonštrantov prišli aj k Netanjahuovej rezidencii v Jeruzaleme, kde sa pokúsili preraziť barikády. Polícia proti nim nasadila vodné delo.

Izraelský expremiér Naftali Bennett vyzval Netanjahua, aby zrušil odvolanie ministra obrany. Krajina podľa neho čelí ,,najväčšej hrozbe od jomkipurskej vojny". Apeloval tiež na všetkých demonštrantov a občanov Izraela, aby svoju nespokojnosť dávali najavo bez násilia.

Rezignáciou z funkcie reagoval na odvolanie Joava Galanta izraelský generálny konzul v New Yorku Asaf Zamir. Týmto krokom chce bojovať ,,za to, čo je správne a za hodnoty demokracie", v ktoré verí.

Izraelské univerzity v nedeľu oznámili, že na protest proti presadzovaniu reformy justície Netanjahuovou vládou vstupujú do neobmedzeného štrajku.

Znepokojení Američania

Spojené štáty, blízky spojenec Izraela, sú znepokojené eskaláciou napätia v židovskom štáte v súvislosti so schvaľovaním reformy súdnictva.

,,Sme hlboko znepokojení súčasným vývojom v Izraeli, ktorý ešte viac zdôrazňuje naliehavú potrebu kompromisu," píše sa vo vyhlásení hovorkyne Národnej bezpečnostnej rady (NSC) Bieleho domu Adrienne Watsonovej, zverejnenom v nedeľu večer miestneho času. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.

Biely dom pripomenul, že prezident USA Joe Biden nedávno izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi povedal, že „demokratické hodnoty vždy boli a musia zostať charakteristickým znakom vzťahov medzi USA a Izraelom“.

Zásadné zmeny v systéme demokracie, medzi ktoré patrí aj reforma súdnictva presadzovaná izraelskou vládou, by sa mali uskutočňovať s čo najširšou podporou obyvateľstva. "Preto dôrazne izraelských lídrov, aby čo najskôr našli kompromis. Veríme, že je to najlepšia cesta vpred pre Izrael a všetkých jeho občanov," konštatuje sa vo vyhlásení hovorkyne NSC.