Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu odmietol kompromisný návrh zameraný na vyriešenie patovej situácie v súvislosti s plánmi jeho vlády na revíziu právneho systému. Kompromis predložil izraelský prezident Jicchak Herzog, ktorý ho verejnosti predstavil v televíznom prejave.

Prežitie Izraela

Ako v noci na štvrtok informovala agentúra AP, Herzog vo svojom prejave objasnil, že jeho návrh je výsledkom konzultácií so zástupcami širšej verejnosti. Naznačil súčasne, že od dosiahnutia kompromisu ,,závisí prežitie Izraela".

Netanjahu však prezidentove návrhy odmietol s tým, že s nimi nesúhlasili predstavitelia vládnej koalície. Doplnil, že ústredné prvky návrhu, ktorý Herzog predložil, "len upevňujú súčasnú situáciu a neprinášajú potrebnú rovnováhu medzi vetvami" moci v Izraeli.

Vládny návrh reformy justície by umožnil parlamentu zrušiť rozhodnutia najvyššieho súdu a Netanjahuovej koalícii v Knesete by dal konečné slovo pri všetkých vymenovaniach sudcov.

Netanjahuovi spojenci tvrdia, že plán je potrebný na obmedzenie toho, čo považujú za nadmerné právomoci nevolených sudcov.

Odporcovia vládnej reformy však tvrdia, že by zničila systém bŕzd a protiváh v krajine, a to sústredením moci do rúk Netanjahua a jeho vládnej koalície. Poukazujú aj na to, že Netanjahu, ktorý je súdený pre obvinenia z korupcie, je v konflikte záujmov.

Stimuly pre obe strany

Herzogov návrh - podľa AP - ponúka stimuly pre obe strany: parlament by nemohol zrušiť rozhodnutia najvyššieho súdu; sudcom by však nebolo dovolené zrušiť hlavné právne predpisy známe ako základné zákony, ktoré Izrael používa ako istý druh ústavy; základné zákony by museli byť v parlamente schvaľované kvalifikovanou väčšinou namiesto jednoduchej; vymenúvanie sudcov by mal na starosti výbor zložený z koaličných a opozičných poslancov, sudcov a zástupcov verejnosti. Vymenovanie by si vyžadovalo široký konsenzus a žiadna strana by nemala právo veta.

,,Toto nie je návrh prezidenta. Je to návrh národa," povedal Herzog. "Neexistuje žiadna strana, ktorá vyhrá, ani žiadna strana, ktorá prehrá," zdôraznil.

Líderka opozičnej Strany práce Merav Michaeliová privítala Herzogov návrh a povedala, že Netanjahuovo odmietnutie ukazuje, že "nie je za právnu reformu, ale za zvrhnutie súdnictva".

Agentúra AP dodala, že v stredu do Izraela na "bleskovú" návštevu zavítala delegácia asi 30 vodcov židovských federácií Severnej Ameriky, ktorí chceli vyzvať na hľadanie kompromisu pri koncipovaní reformy justície.

AP konštatovala, že ide o ojedinelé zasahovanie americkej židovskej komunity do záležitostí Izraela a odráža obavy, že nepokoje v Izraeli, ktoré kvôli návrhu súdnej reformy trvajú už niekoľko týždňov, by sa mohli preniesť aj na židovské komunity v zámorí.