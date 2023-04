Neplodnosť celosvetovo potrápila každého šiesteho obyvateľa planéty. Podľa denníka The Financial Times to vyplynulo zo správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

„Správa odhalila jednu významnú pravdu – neplodnosť si nevyberá,“ povedal na margo výsledkov generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Narážal tým na skutočnosť, že miera neplodnosti je v rámci chudobných a bohatých národov porovnateľná. Svoju skúsenosť s ňou má až 17,8 percenta obyvateľov krajín s vysokým príjmom, pričom v krajinách s nízkym a stredným príjmom je to 16,5 percenta.

Tieto údaje svedčia o potrebe rozšírenia prístupu k zdravotnej starostlivosti v oblasti plodnosti, tvrdí T. A. Ghebreyesus. Okrem toho podľa neho treba zaistiť, že tento problém už v rámci výskumov a politík na poli zdravotníctva nebude odsúvaný na vedľajšiu koľaj. Ľudia, ktorí hľadajú pomoc, by na svojej ceste k rodičovstvu mali mať prístup k bezpečným, účinným a cenovo dostupným riešeniam, dodáva riaditeľ.

Vedci z WHO charakterizujú neplodnosť ako neschopnosť dosiahnuť tehotenstvo po 12 mesiacoch nechráneného sexuálneho styku. Správa analyzovala celosvetové záznamy z obdobia rokov 1990 až 2021. Kvalita údajov má podľa vedcov značné medzery, a tak vyzvali úrady, aby zlepšili mechanizmy nahlasovania.

Šéf oddelenia WHO pre antikoncepciu a plodnosť James Kiarie podotkol, že pondelková správa je založená na údajoch, ktoré neboli dostatočne kompletné na to, aby z nich vedci spoľahlivo dokázali predpovedať budúci vývoj. Neplodnosť môže navyše zapríčiniť mnoho rôznych faktorov vrátane chorôb či veku, a tak vedci s istotou nevedia povedať ani to, do akej miery tieto faktory výsledky ovplyvnili.